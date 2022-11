Böblingen: Mehrere Brandmeldungen beschäftigen die Feuerwehr Böblingen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschäftigten mehrere Brandmeldungen die Feuerwehr Böblingen. Bereits am Abend wurde die Feuerwehr in die Böblinger Königsberger Straße alarmiert. Hier nahmen Bewohner einen Schmorgeruch in einer Wohnung wahr. Der ausgerückte Löschzug kontrollierte die Wohnung mit mehreren Wärmebildkameras. Glücklicherweise konnte kein Schadenfeuer festgestellt werden.

Kurz nach 1.30 Uhr wurde die Feuerwehr erneut alarmiert. In der Eugen-Bolz-Straße stand ein Altkleidercontainer in Flammen. Der Container musste aufgrund der Gegebenheit für die Löschmaßnahmen aufgesägt werden. Anschließend konnte das Feuer mit einem Löschrohr unter Atemschutz abgelöscht werden. Um 3.30 Uhr wurde die Nachtruhe der Feuerwehrfrauen und -männer erneut gestört. Auf dem Böblinger Flugfeld wurde der integrierten Leitstelle ein unklares Feuer mit unbekanntem Ausmaß gemeldet. Gemeinsam mit der Polizei wurde das Gebiet weiträumig und ohne Feststellung kontrolliert. Momentan häufen sich diverse Kleinbrände im Stadtgebiet. Hinweise zur Brandentstehung nimmt das Polizeirevier Böblingen unter der Rufnummer 07031/13-2500 entgegen. In einem akuten Brandfall, wählen sie bitte die europaweite Notrufnummer 112. Quelle: Feuerwehr Böblingen (ots)