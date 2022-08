Segelschulschiff "Gorch Fock" nimmt Kurs Richtung Osten

Am Montag, den 8. August 2022 um 10 Uhr, verlässt das Segelschulschiff "Gorch Fock" seinen Heimathafen Kiel, um zur ersten Auslandsausbildungsreise unter dem Kommando von Kapitän zur See Andreas-Peter Graf von Kielmansegg (55) aufzubrechen. Seit langer Zeit werden erstmals wieder über 100 Kadetten der Crew 2021 auf dem weißen Dreimaster zur See fahren.

Vorgesehen ist die Teilnahme an der Hanse Sail in Rostock, sowie ein Hafenaufenthalt in Stettin (Polen) und Helsinki (Finnland). Ende September wird das Schiff wieder im Heimathafen Kiel zurückerwartet.



Rund 100 Offizieranwärter der Marine werden im Rahmen ihrer "Seemännischen Basisausbildung" erste Erfahrungen an Bord des Großseglers sammeln. An Bord des Segelschulschiffes erlernen die Lehrgangsteilnehmenden das grundlegende seemännische Handwerk. Sie erfahren in der Praxis die Bedeutung von "Teamwork" und "Kameradschaft", bevor es für sie an die Universitäten der Bundeswehr in Hamburg und München in den akademischen Teil ihrer Ausbildung geht.

Hintergrundinformation

Seit der Indienststellung im Dezember 1958 wurden etwa 15.000 Offizier- und Unteroffizieranwärter/-innen auf den Planken der "Gorch Fock" ausgebildet. Im Verlauf der Ausbildungsreisen besuchte sie bisher rund 390 Häfen in knapp 60 Ländern auf fünf Kontinenten und legte dabei mehr als 750.000 Seemeilen zurück, was umgerechnet 35 Erdumrundungen entspricht.

Quelle: Presse- und Informationszentrum Marine (ots)