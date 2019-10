Wilhelmshaven: Polizei sucht Zeugen bzw. den Eigentümer vom sichergestellten Tresor

Am Freitag, 11.10.2019, wurde der Polizei von einem Zeugen der Fund eines beschädigten schwarzen Möbeltresors gemeldet. Der Tresor wurde in einem kleinen Waldstück an der Flutstraße neben einem dortigen Baumarkt aufgefunden. Er ist schwarz, verfügt über ein Feld mit Zahlenschloss und ist etwa 30 x 20 x 20 cm groß.

Auf Grund der vorhandenen Beschädigungen an dem Möbeltresor gehen die Ermittler davon aus, dass er in Zusammenhang mit einer Straftat zu bringen ist. Zeugen, die Hinweise auf den Eigentümer des Möbeltresors geben können, werden zur Aufklärung gebeten, sich unter der Rufnummer 04421/942-0 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland (ots)

