Nackt und schweißgebadet: Bürgermeister lässt die Hüllen fallen, um Badehaus zu retten

Wenn ein beliebter Treffpunkt vor dem Aus steht, ist Einfallsreichtum gefragt. Einem öffentlichen Badehaus im russischen Sajanogorsk droht wegen Corona die Schließung. Der Bürgermeister ergriff die Initiative und ließ die Hüllen fallen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Um die Besucherzahlen anzukurbeln und das Badehaus vor der Schließung zu retten, ließ sich Bürgermeister Michail Walow splitternackt in dem Badehaus filmen. In dem auf Facebook geteilten Video peitscht er sich mit einer Birkenrute aus und appelliert an die Stadtbewohner, regelmäßig ins Badehaus zu gehen. Dazu schrieb er:

Ich persönlich gehe jeden Samstag in unser Badehaus. Es braucht unsere Unterstützung, da es aufgrund der langen sechsmonatigen Ausfallzeit im Zusammenhang mit dem Coronavirus im letzten Jahr seine Schulden nicht bezahlen kann.

Walow erklärte, es sei verboten, den Unterhalt des Badehauses aus dem Stadthaushalt zu finanzieren. Daher hänge die Zukunft des Badehauses ausschließlich von den Besucherzahlen ab. Der Politiker änderte auch sein Profilbild auf Facebook. Auf dem neuen Foto ist er splitternackt mit einer Birkenrute in der Hand zu sehen.

Quelle: RT DE