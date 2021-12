Perfekte Bescherung vor Weihnachten Eurojackpot geknackt: 73,7 Millionen Euro gehen nach Nordrhein-Westfalen

Ein Volltreffer kurz vor Weihnachten: Welcher Lottospieler träumt nicht davon? Ein Spielteilnehmer der europäischen Lotterie Eurojackpot hat jetzt gut lachen, denn er hat das große Los gezogen. Bei der Ziehung am Freitag (17. Dezember 2021) traf er die Gewinnklasse 1. Damit gibt es in diesem Jahr bereits 16 geknackte Jackpots bei der europäischen Lotterie. So viele pro Jahr, wie noch nie seit Start der Lotterie. Passend vor der weihnachtlichen Bescherung gehen über 73,7 Millionen Euro nach Nordrhein-Westfalen.

Schönes Weihnachtsgeschenk Der Spielschein mit den Gewinnzahlen 6 - 8 - 16 - 44 - 50 und den beiden Eurozahlen 1 und 10 ist wahrscheinlich das schönste Weihnachtsgeschenk. Als einziger Tipper hatte der Nordrhein-Westfale das Glück auf seiner Seite und erhält nun exakt 73.720.055 Euro. Somit können die Weihnachtspräsente für Familie und Freunde in diesem Jahr sicherlich größer ausfallen als geplant. Weitere Großgewinne In der Gewinnklasse 2 (fünf richtige Gewinnzahlen plus eine korrekte Eurozahl) gab es weitere Hochgewinne. Hier gingen jeweils 714.788,90 Euro nach Niedersachsen, Norwegen, Dänemark und Kroatien. Nächste Ziehung an Heiligabend Auf eine große Bescherung an Heiligabend können Eurojackpot-Tipper trotzdem hoffen, denn der Eurojackpot startet am kommenden Freitag (24. Dezember) erneut mit zehn Millionen Euro im obersten Rang.

Quelle: Eurojackpot (ots)