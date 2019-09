Punkte in Flensburg: In Bielefeld sind die meisten Verkehrsrowdys unterwegs

Die meisten Punktesünder sind auf Bielefelds Straßen unterwegs. 8,8 Prozent der Fahrzeughalter geben dort bei Abschluss einer Kfz-Versicherung über CHECK24 an, Punkte in Flensburg zu haben. Auch Autofahrer aus Hamm (8,5 Prozent) und Wuppertal (8,4 Prozent) haben häufig Eintragungen im Fahreignungsregister des Kraftfahrtbundesamtes.*

Unter den 50 größten deutschen Städten halten sich Fahrer aus Berlin am ehesten an die Verkehrsregeln. Nur 4,6 Prozent haben Punkte. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 6,2 Prozent. "Nur wenige Versicherer erhöhen aufgrund von Punkten den Kfz-Versicherungsbeitrag", sagt Dr. Tobias Stuber, Geschäftsführer Kfz-Versicherung bei CHECK24. "Verbraucher sollten aber in jedem Fall wahrheitsgemäße Angaben machen, um den Versicherungsschutz nicht zu gefährden."

Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern führen im Punktesünderranking der Bundesländer

Unter den Bundesländern hat Nordrhein-Westfalen den höchsten Anteil an Punktesündern (6,9 Prozent). Es folgen Mecklenburg-Vorpommern mit 6,8 Prozent und Sachsen mit 6,7 Prozent. Berliner haben auch im Ländervergleich die wenigsten Eintragungen im Fahreignungsregister (4,6 Prozent).

Möglicher Grund: Berliner fahren durchschnittlich 1.700 Kilometer weniger im Jahr als Nordrhein-Westfalen und sogar rund 3.300 Kilometer im Jahr weniger als Mecklenburg-Vorpommern. Dadurch haben sie ein geringeres Risiko, Punkte zu sammeln.**

*Daten basieren auf Kundenangaben zu Punkten in Flensburg. Datenbasis: alle zwischen Juli 2018 und Juni 2019 von Privatpersonen abgeschlossenen Kfz-Versicherungen für Pkw über CHECK24. Liste mit allen betrachteten Städten unter: http://ots.de/nAMwmc; Liste mit allen betrachteten Bundesländern unter: http://ots.de/wHQYyD **Quelle: "Mecklenburg-Vorpommern legen die meisten Kilometer mit dem Auto zurück" http://ots.de/Uadr8V



Quelle: CHECK24 GmbH (ots)