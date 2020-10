Kürten: Kleinkraftrad rutscht in den Gegenverkehr - Schutzengel half

Am Freitagnachmittag (09.10.) gegen 14:20 ist der Fahrer eines Kleinkraftrades der Marke Generic auf der Odenthaler Straße in den Gegenverkehr gerutscht und schwer verletzt worden. Der 19-jährige Bergisch Gladbacher kam aus Bechen und fuhr in Richtung Scherfbachtal und stürzte aus unbekanntem Grund in einer scharfen Rechtskurve.

Er rutschte in den Gegenverkehr, kollidierte mit einem entgegen kommenden Mazda eines 30-jährigen Düsseldorfers und geriet anschließend unter die Leitplanke. Der Bergisch Gladbacher wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Kleinkraftrad sowie der Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 7.000 Euro geschätzt.

Quelle: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)