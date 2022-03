Kaiserslautern: Schraube in Autoreifen gebohrt

Unbekannte haben am Montagnachmittag in der Mainzer Straße ein Auto beschädigt. Sie bohrten eine Schraube in einen Reifen des Wagens. Aufgefallen war die Manipulation, als der Fahrer mit seinem Auto vom Parkplatz eines Holzhandels losfuhr. Der 62-Jährige hörte ein ungewöhnliches Klackern beim Fahren.

Bei nächster Gelegenheit hielt er an und stellte die Schraube in einem Reifen fest. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Die Beamten gehen davon aus, dass der Autoreifen zwischen 15:30 Uhr und 16 Uhr mutwillig beschädigt wurde. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Westpfalz (ots)