Forsa: AfD verliert – Krisenstimmung nähert sich Ampel-Niveau

Freigeschaltet am 07.10.2025 um 13:05 durch Sanjo Babić
Im aktuellen Trendbarometer von Forsa für RTL/ntv fällt die AfD auf 26 Prozent (−1), die Union liegt bei 24 Prozent, meldet dts. Parallel erreicht die pessimistische Beurteilung der Wirtschaftslage Höchstwerte; die dts-Meldung zitiert Forsa-Daten.

Haupttext: Neben der AfD legen laut Erhebung Linke (+1 auf 12 Prozent) zu; Grüne stehen bei 12 Prozent, SPD bei 13 Prozent, BSW bei 4 Prozent, FDP bei 3 Prozent, Sonstige bei 6 Prozent. In der Kanzlerfrage verliert Friedrich Merz (CDU) weiter an Zustimmung und markiert mit 26 Prozent einen Tiefpunkt seiner Amtszeit. 

64 Prozent der Befragten erwarten eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage, nur 16 Prozent eine Verbesserung und 19 Prozent keine Veränderung. Schwerpunkt­themen bleiben Ukraine-Krieg, Regierungshandeln und die Lage im Nahen Osten.

Datenbasis: Forsa im Auftrag von RTL Deutschland; Erhebungszeitraum 30.09.–06.10.2025; n = 2.001; Stichprobe repräsentativ für wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland.

