Nierstein: Brand von zwei Mobilen Toiletten

In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 25.07.2020 kam es gegen 01:45Uhr zu einem Feuerwehreinsatz an der Rheinpromenade in Nierstein. Dort brannten zwei Dixi Toiletten des dort befindlichen Weinstands. Das Feuer ging auf das trockene Gras der dahinter liegenden Böschung sowie auf einen Baum über.

Bei Eintreffen der Polizei, waren die Toilettenanlagen bereits vollständig zusammengeschmolzen. Es wurde niemand verletzt. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Es handelt sich hierbei vermutlich um eine vorsätzliche Brandlegung. Wer Hinweise zur Tat/Täter geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Oppenheim (06133-933-0)zu melden. Quelle: Polizeiinspektion Oppenheim (ots)