Hermeskeil-Neuhütten: Spektakulärer Verkehrsunfall durch führerlosen Pkw

Zu einem spektakulären Verkehrsunfall mit glimpflichem Ausgang kam es am Mittwoch, den 20.05.20 gegen 17.00 Uhr, in Neuhütten. Eine Kurierfahrerin hatte die Handbremse ihres Wagens nicht korrekt angezogen, so dass der Wagen rückwärts eine abschüssige Straße entlang rollte.

Zunächst stieß der führerlose Pkw gegen einen geparkten Anhänger, der hierdurch einige Meter weiter in ein angrenzendes Gebüsch rollte. Im weiteren Verlauf stieß der Pkw gegen einen weiteren geparkten Pkw und prallte letztendlich gegen eine Straßenlaterne, wo er endgültig zum Stehen kam. An beiden Pkws, am Anhänger und der Straßenlaterne entstand insgesamt ein erheblicher Sachschaden. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Quelle: Polizeidirektion Trier (ots)