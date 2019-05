Jena: Stadtkirche erneut mit Graffiti verunstaltet

Zeugen sucht die Polizei nach einer Sachbeschädigung an der Jenaer Stadtkirche. Die Nordseite der Kirche war erst kurz zuvor frisch gereinigt worden, als unbekannte sie erneut mit Graffitischmierereien verschandelten. Unbekannte hatten sie am Nachmittag des 24. April 2019 (Freitag) in der Zeit von 14.00 bis 15.00 Uhr besprüht.

Zwei junge Frauen, die zu dieser Zeit gerade an der Kirche vorbeiliefen, hatten beobachtet, wie drei Kinder sich an der Kirchenwand zu schaffen machten und sie verunzierten. Die jungen Frauen teilten ihre Beobachtung einer Mitarbeiterin der Kirche mit, setzten dann ihren Weg jedoch fort, ohne ihre Personalien bekannt zu geben. Die Polizei hat eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere die beiden jungen Frauen, die die Tat beobachteten, sich unter 03641-810 zu melden. Da die Tatzeit am frühen Nachmittag lag, ist es gut möglich, dass auch andere Passanten die Kinder beobachteten. Wer etwas zur Aufklärung der Sachbeschädigung beitragen kann, wird gebeten, anzurufen. Quelle: Landespolizeiinspektion Jena (ots)

