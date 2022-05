Bundesfinale der Mathematik-Olympiade: Medaillen für Mathe-Asse

83 Jugendliche werden heute zum Abschluss der Bundesrunde der 61. Mathematik-Olympiade für ihre hervorragenden mathematischen Leistungen in der Johanniskirche in Magdeburg ausgezeichnet. Die Siegerinnen und Sieger gehören damit zu den besten 0,05 Prozent des Teilnehmerfelds bei der diesjährigen Auflage des traditionsreichen Wettbewerbs, der sich an Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 bis 13 richtet.

Rund 200 Teilnehmende der Bundesrunde hatten sich zuvor in mehreren Runden gegen 180.000 Nachwuchsmathematikerinnen und Nachwuchsmathematiker behauptet und für das Finale qualifiziert. Ergänzt wurde das Teilnehmerfeld durch vier Gastschüler aus der Ukraine. In Magdeburg mussten die Jugendlichen nun in zwei viereinhalbstündigen Klausuren zeigen, dass sie auch die kniffligsten Aufgaben lösen können. Die besten Leistungen werden mit Medaillen prämiert. 14 Schülerinnen und Schüler haben eine Goldmedaille gewonnen und sich damit automatisch für den Auswahlwettbewerb zur Internationalen Mathematik-Olympiade (IMO) 2023 in Japan qualifiziert:

Josephina Berg (Wolfsburg, Niedersachsen)

Tina Ding (Kempten, Bayern)

Oliver Eckstädt (Dresden, Sachsen)

Florian Nico Jäniche (Halle (Saale), Sachsen-Anhalt)

Juri Kaganskiy (Berlin)

Maike Konang (Meckenheim, Nordrhein-Westfalen)

Nanami Kurzweil (Frankfurt (Oder), Brandenburg)

Christian Liu (München, Bayern)

Philipp Lörcks (Trier, Rheinland-Pfalz)

Boldizsár Mann (Essen, Nordrhein-Westfalen)

Samuel Meyer (Ingolstadt, Bayern)

David Schmitz (Rüsselsheim, Hessen)

Richard Ueltzen (Erfurt, Thüringen)

Lennart Zenker (Bad Frankenhausen, Thüringen)

Dr. Reiner Haseloff, Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt und Schirmherr der diesjährigen Bundesrunde beglückwünscht die jungen Mathematiker: "Das Verständnis für die Mathematik ist grundlegend für das Bestehen in unserer modernen Welt. Ich gratuliere allen Teilnehmern am Bundesfinale der Mathematik-Olympiade und hoffe, dass das Lösen der Aufgaben Freude bereitet hat. Vor allem aber wünsche ich weiter viel Erfolg in der Schule und später im Beruf. Hervorragende Mathematikkenntnisse sind dafür eine gute Voraussetzung."

Eine vollständige Liste aller Preisträgerinnen und Preisträger finden Sie unter www.mo2022.de.

Quelle: Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH (ots)