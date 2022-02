EuroLeague: Erster gegen Zweiter Berlin immer stabiler, härter und wenn´s sein muss auch mal: hässlich

ALBA Berlin stabilisiert sich auch in der EuroLeague: 76:67-Sieg gegen den Fünften St. Petersburg bedeuten den 8. Erfolg und Schützenhilfe für den Corona-bedingt pausierenden FC Bayern im Kampf um die Playoff-Plätze. Einmal mehr überragend: Maodo Lo, der meinte: "Das war ein hartes Spiel, vielleicht auch ein hässliches. Deshalb bin ich so glücklich und stolz, dass wir gewonnen haben."

Johannes Thiemann sieht ALBA auf einem guten Weg, "gerade hintenraus unseren besten Basketball zu zeigen", um mehr als die 12 Siege im letzten Jahr zu holen. Am Sonntag muss Berlin zum BBL-Top-Spiel in Crailsheim an - ab 17.30 Uhr live.



Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vom ALBA-Spiel gegen St. Petersburg. Achtung, heute EuroLeague-Gipfel und El Classico: Spitzenreiter Real Madrid gegen den Zweiten FC Barcelona live und kostenfrei ab 20.30 Uhr live bei MagentaSport.

ALBA Berlin - Zenit St. Petersburg 76:67

Konstant über das gesamte Spiel, starke Team-Leistung, top im 3. Viertel und "die Rebounds kontrolliert", gab ALBA-Trainer Israel Gonzalez als Erfolgsfaktoren für den 8. Sieg an.

Stark im Kollektiv, aber Maodo Lo überragte mit 15 Punkten: "Das war ein hartes Spiel, vielleicht auch ein hässliches. Deshalb bin ich so glücklich und stolz, dass wir gewonnen haben. Das war nicht leicht, das war ein sehr hartes Spiel.

Berlins Johannes Thiemann war voller Überzeugung: "Der Sieg war verdient. Wir haben einen richtig guten Job gemacht. Wir haben sehr hart gespielt, gerade gegen so ein physisches Team. Es hat uns gut getan, mal 3 Tage raus zu sein."

Zum Saisonziel in der EuroLeague, letzte Saison holte ALBA insgesamt 12 Siege, liegt nun bei 8, findet: "Wir wollen uns von Jahr zu Jahr steigern und gerade hintenraus unseren besten Basketball zeigen. Deshalb wollen wir auch noch einige Spiele gewinnen in der EuroLeague", so Thiemann.

Freitag, 11.02.2022

EuroLeague

Ab 16.45 Uhr: UNICS Kasan - Roter Stern Belgrad

Ab 19.45 Uhr: Villeurbanne - Panathinaikos

Ab 20.30 Uhr: Real Madrid - FC Barcelona

easyCredit BBL

Ab 20.15 Uhr: Hamburg Towers - s.Oliver Würzburg

Samstag, 12.02.2022

easyCredit BBL

ab 17.45 Uhr: BG Göttingen - Merlins Crailsheim, medi Bayreuth - Academics Heidelberg

ab 20.15 Uhr: Gießen 46ers - Brose Bamberg, NINERS Chemnitz - MHP Riesen Ludwigsburg

Sonntag, 13.02.2022

Ab 14.45 Uhr: FC Bayern - FRAPORT Skyliners, Löwen Braunschweig - Telekom Baskets Bonn, Baskets Oldenburg - SYNTAINICS MBC

Ab 17.30 Uhr: ALBA Berlin - Merlins Crailsheim

Quelle: MagentaSport (ots)