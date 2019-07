Formel 1: Verstappen beendet Mercedes-Siegesserie

Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat das Formel-1-Rennen in Österreich gewonnen. Zweiter in Spielberg wurde Charles Leclerc (Ferrari). Nach acht Mercedes-Siegen in Folge konnte damit erstmals in dieser Saison ein anderes Team den Sieg für sich verbuchen.

Beim Start hatte der von der Pole gestarteten Leclerc seine Führung behauptet. Sein Teamkollege Sebastian Vettel (Ferrari) erwischte ebenfalls einen guten Start und kämpfte sich schnell vom neunten auf den vierten Rang nach vorne. Verstappen hatte dagegen einen miesen Start erwischt. In der Schlussphase war er allerdings über weite Strecke der schnellste Fahrer im Feld und lieferte sich bis zum Schluss einen Zweikampf mit Leclerc um den Sieg. Der Monegasse konnte zunächst kontern, drei Runden vor Schluss kassierte Verstappen ihn aber. Der Ferrari-Pilot konnte nicht mehr antworten. Valtteri Bottas (Mercedes) nahm in Spielberg den dritten Platz auf dem Podium ein.

Auf den weiteren Plätzen folgten Vettel, Lewis Hamilton (Mercedes), Lando Norris (McLaren), Pierre Gasly (Red Bull) und Carlos Sainz jr. (McLaren). Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) holte auf Rang neun zwei Punkte für die WM-Wertung, Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) auf dem zehnten Platz einen Punkt.

Das nächste Formel-1-Rennen findet in zwei Wochen in Großbritannien statt. Quelle: dts Nachrichtenagentur

