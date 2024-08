Olympia: Vorvorvorletzter Medaillentag bringt 28 Entscheidungen

Bei den Olympischen Sommerspielen in Paris stehen am Donnerstag 28 Entscheidungen an. Es ist der 13. und vorvorvorletzte Medaillentag mit 28 Entscheidungen.

Ab 7:30 Uhr springt Leonie Beck in die Seine und will nach zehn Kilometern schwimmen eine Medaille holen.



Ab 13:30 Uhr werden Medaillen im Kanurennsport vergeben, zuerst an einen Canadier-Zweier der Männer über 500 Meter, zehn Minuten später bei den Vierer-Kajaks bei Frauen und weitere zehn Minuten darauf bei den Männern. In Tokio hatte der deutsche Männer-Vierer immerhin Gold gewonnen. Ab 15 Uhr steht beim Wasserspringen Moritz Wesemann auf dem Drei-Meter-Brett.Ab 15:40 Uhr gibt es vor Marseille Entscheidungen im Kitesurfen, für Deutschland sind Leonie Meyer und Jannis Maus dabei. Ab 19:00 Uhr spielen die deutschen Hockey-Männer gegen die Niederlande im Finale um Gold.Ab 19:11 Uhr gibt es Entscheidungen im Bahnradsport, im Keirin treten Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich an. Ab 19:39 Uhr kämpft beim Ringen in der Freistilklasse bis 53 Kilo Annika Wendle um Bronze. Und ab 20 Uhr könnten deutsche Leichtathleten Medaillen mitnehmen. Zuerst will Malaika Mihambo im Weitsprung ihren Titel von Tokio verteidigen, im Speerwurf-Finale ab 20:25 Uhr ist Julian Weber am Start. Quelle: dts Nachrichtenagentur