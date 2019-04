Club-Kapitän Behrens will auch bei Abstieg bleiben

Der Kapitän bleibt wohl an Bord! Nürnberg steht in der Bundesliga auf Abstiegsplatz 17. Hanno Behrens kann sich aber vorstellen, auch in der 2. Liga weiter beim Club zu kicken, wie er im Gespräch mit SPORT BILD (Mittwoch-Ausgabe) verrät.

Hanno Behrens sagte: „Ich kann mir sehr gut vorstellen, auch dann zu bleiben. Ich fühle mich hier sehr wohl und habe mir bisher keine Gedanken über einen Wechsel gemacht. Mein Fokus liegt allein darauf, dass wir es noch packen!“

Der Abstand auf Rang 16 beträgt fünf Spieltage vor Schluss drei Punkte. Quelle: SPORT BILD

