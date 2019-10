Almamy Toure erleidet Sehnenverletzung im Oberschenkel

Der Verteidiger von Eintracht Frankfurt war im Heimspiel am Freitagabend gegen Bayer Leverkusen nach einer halben Stunde verletzt ausgewechselt worden und wird voraussichtlich vier Wochen ausfallen.

Der 23-Jährige hatte sich erst Mitte September einen Stammplatz in der ersten Elf erkämpft und stand seit dem 2:2 gegen Borussia Dortmund fünf Mal in Folge in der Startformation. Beim 3:0-Erfolg über die Werkself konnte Toure nach einer halben Stunde nicht mehr weiterspielen. In der 30. Minute kam der wiedergenesene Kapitän David Abraham in die Partie.

Quelle: Eintracht Frankfurt Fußball AG