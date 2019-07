2. Bundesliga: HSV und Darmstadt trennen sich 1:1

Am ersten Spieltag der neuen Zweitliga-Saison hat der Hamburger SV 1:1 gegen den SV Darmstadt 98 gespielt.

In der ersten Halbzeit waren die Hamburger die klar überlegene Mannschaft, ließen aber mehrere gute Chancen liegen. Darmstadt blieb unterdessen zu passiv. Darmstadt-Trainer Dimitrios Grammozis reagierte zur Pause und brachte Tim Skarke für Fabian Schnellhardt. Dabei hatte Grammozis ein glückliches Händchen, da Skarke die Gäste nur wenige Sekunden nach Beginn der zweiten Halbzeit in Führung brachte. Nach dem Rückstand wirkten die Hausherren verunsichert. Ein wirklicher Spielfluss war für lange Zeit nicht mehr vorhanden. In der Schlussphase lief dem HSV die Zeit davon. In der fünften Minute der Nachspielzeit konnten die Gastgeber dann aber doch noch ausgleichen: Aaron Hunt verwandelte einen Foulelfmeter. Die Strafstoß-Entscheidung traf der Schiedsrichter erst nach Videobeweis, der in dieser Saison auch in der 2. Bundesliga gilt.



Für die Hamburger geht es in der kommenden Woche im Montagsspiel in Nürnberg weiter. Darmstadt ist bereits am Sonntag gegen Kiel gefordert.

KSC gewinnt Aufsteiger-Duell gegen Wiesbaden



Am ersten Spieltag der neuen Zweitliga-Saison hat der SV Wehen Wiesbaden 1:2 gegen den Karlsruher SC verloren. In der ersten Halbzeit waren die Gastgeber eigentlich besser in die Partie gestartet, hatten aber dann mehr oder weniger aus dem Nichts in der 15. Minute den Rückstand hinnehmen müssen. Marvin Pourie erzielte den Treffer. Im Anschluss neutralisierten sich beide Teams, die in der vergangenen Saison noch in der dritten Liga spielten. Auch nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer eine zerfahrene Partie. Die Gäste zeigten sich dabei effektiver: In der 61. Minute traf Philipp Hofmann nach einer Ecke zum 2:0. Der Anschlusstreffer der Wiesbadener in der Nachspielzeit durch Daniel Kyereh kam zu spät.



Für die Karlsruher geht es am Samstag gegen Dresden weiter. Wiesbaden ist am Sonntag in Aue gefordert.



Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen: Jahn Regensburg - VfL Bochum 3:1, SpVgg Greuther Fürth - Erzgebirge Aue 0:2.

Quelle: dts Nachrichtenagentur