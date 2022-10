1. Bundesliga: Bayern in Dortmund nur unentschieden

Der FC Bayern München hat am 9. Spieltag in der Fußball-Bundesliga und nach einem 2:2 in Dortmund den Sprung zurück an die Tabellenspitze klar verpasst.

Leon Goretzka brachte die Gäste im Westfalenstadion in der 33. Minute in Führung, Leroy Sané legte in der 53. Minute nach. Dann kam der BVB, Youssoufa Moukoko traf in der 74. Minute, und danach wackelten die Bayern regelrecht, Manuel Neuer konnte die Führung nur mit Mühe festhalten, bis Anthony Modeste in der Nachspielzeit zum Ausgleich einköpfte (90. Minute). Der Rekordmeister muss sich nun mit Rang drei der Tabelle begnügen, Dortmund ist auf vier. Quelle: dts Nachrichtenagentur