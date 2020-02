Lokalmatador Stephan Leyhe gewinnt Willinger Qualifikation

Unglaublich! Stephan Leyhe hat die Qualifikation beim FIS Skisprung Weltcup in Willingen gewonnen. Er siegt nach einem fulminanten Sprung auf 145,5 Meter und bringt das Stadion in der Willinger Heimat zum Kochen. Dahinter landete mit 138 Metern der Weltcup-Führende Stefan Kraft (122,3 Punkte), dicht gefolgt von dem Slowenen Timi Zajc, der sogar einen halben Meter weiter gesprungen ist, jedoch besseren Wind als der Österreicher hatte (119,4 Punkte).

Mit seinem Topsprung sicherte sich der Lokalmatador Leyhe als Sieger der Qualifikation nicht nur die 3000 Euro Preisgeld, sondern übernimmt auch die Gesamtführung in der Willingen 5-Wertung. Dort liegt er nun mit 9,3 Punkten in Führungen. Was für ein Start in das Willinger Weltcup-Wochenende!

Resultat: Qualifikation

Quelle: SC Willingen

FIS Skisprung Weltcup in Willingen vom 07. bis 09. Februar 2020 Mühlenkopfschanze