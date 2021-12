3. Liga: Türkgücü will keinen Hampelmann als Trainer

Der gesperrte Trainer Marco Antwerpen zitterte und jubelte hörbar auf der Tribüne des leeren Olympia-Stadions: Platz 3 - der 1. FC Kaiserslautern ist nach dem 2:1 bei Türkgücü München auf Aufstiegskurs! Zwei Tore in den ersten 8 Minuten, Lautern verwaltete danach das Ergebnis, meinte auch Kapitän Zuck: "Das war mit Sicherheit nicht unser bestes Spiel." Türkgücü wartet seit 7 Spielen auf einen Sieg, rutscht gefährlich in die Abstiegszone.

Geschäftsführer Max Kothny findet keinen Trainer, der passt und nimmt eine DFB-Strafe in Kauf, weil der Interimstrainer Alper Kayabunar kein Fußball-Lehrer mit gültiger Profi-Lizenz ist: "Es ist ein Thema von Strafen möglicherweise, aber ich möchte auch nicht für ein Spiel einen Hampelmann in An- und Abführungsstrichen da hinstellen, den ich dann am Ende des Monats wieder entlasse." Die Frage bleibt, warum Trainer und Türkgücü so schwer zueinander finden?!



Türkgücü München - 1. FC Kaiserslautern 1:2

13 Punkte aus 5 Spielen - Lautern ist eindeutig in der Erfolgsspur, auch wenn in München das 2:0 aus den ersten 8 Minuten mehr verwaltet wurde.

"Es ist ein schönes Gefühl hier zu spielen", meinte Lauterns Kapitän Hendrik Zuck über die Partie im leeren Olympia-Stadion. Wohl auch, weil Lautern gewonnen hatte: "Nach 20, 25 Minuten haben wir´s schleifen lassen, am Schluss nur noch gemauert. Das war mit Sicherheit nicht unser bestes Spiel, aber wir haben uns in jeden Ball reingeworfen und die 3 Punkte geholt.

Lauterns Co-Trainer Frank Döpper: "Wir sind überragend gestartet, müssen aber vor der Halbzeit noch das dritte Tor nachlegen. Türkgücü hat es dann mit langen Bällen versucht, in der Hoffnung, dass einer mal durchrutscht."

Marco Antwerpen vor dem Spiel, weil er ansonsten Gelb-gesperrt nur auf der Tribüne sitzen musste - in einem leeren Stadion, eine komplett absurde Situation: "Das ist für mich auch neu, habe ich so noch nie erlebt." Sportlich glaubte er, dass "wir wissen, was uns zukommt!"

Petar Sliskovic traf nach 11 Spielen erstmals wieder für Türkgücü: "Wir haben die ersten 15, 20 Minuten verpennt. Unsere Fehler werden auch brutal bestraft....Beim ersten Tor kommt ein langer Ball hinter die Kette, das ist viel zu einfach, das muss man auch sagen. Wir verstehen auch nicht warum, aber es passiert gerade."

Welche Art Trainer würde Türkgücü nun helfen - Sliskovic glaubt: "Das hängt nicht nur am Trainer, das hängt auch an der Mannschaft."

Kothny findet keinen Trainer, der passt und nimmt eine DFB-Strafe in Kauf: Wollen keinen Hampelmann

Türkgücü-Geschäftsführer Max Kothny auf die Frage, wieso noch kein Trainer mit gültiger Lizenz da sei - die Frist für den Interimstrainer endet am 11.12.2021: "Mein Favorit, mit dem konnte ich mich nicht einigen. Deswegen ist die Uhr auch wieder auf null gestellt....Es ist ein Thema von Strafen möglicherweise, aber ich möchte auch nicht für ein Spiel einen Hampelmann in An- und Abführungsstrichen da hinstellen, den ich dann am Ende des Monats wieder entlasse. Das hilft der Liga nicht, das hilft mir nicht. Deshalb hoffe ich da, dass der ehrliche Austausch mit dem DFB förderlich ist. Wenn´s eine Strafe gibt, dann kann ich das nicht ändern. Aber ich werde mich nicht schwächen durch die falsche Trainerentscheidung."

