Team Österreich gewinnt den Team-Mixed Wettbewerb vor Norwegen und Deutschland

Dank einer geschlossenen Teamleistung und einer großen Konstanz in allen acht Sprüngen hat Team Österreich den Team-Mixed-Wettbewerb von Titisee-Neustadt gewonnen. Mit 985,9 Punkten setzte sich das Quartett um Marita Kramer, Michael Hayboeck, Eva Pinkelnig und Stefan Kraft mit einem guten Vorsprung ganz oben auf das Podest.

Team Deutschland sprang beim Heimweltcup erneut auf das Podest. 954,1 Punkte bedeuten am Ende Platz drei für das Quartett bestehend aus Selina Freitag, Constantin Schmid, Katharina Althaus und Karl Geiger.

Rund 3000 Zuschauer verfolgten das Springen live an der Hochfirstschanze.

Damit sind 2 der geplanten 4 Wettkämpfe in Titisee-Neustadt beendet. Am Sonntag findet noch jeweils ein Einzelwettbewerb der Frauen und Männer statt.

Die Stimmen:

Stefan Kraft (AUT): „Acht sehr gute Sprünge zu haben ist beim Teamwettbewerb immer das Wichtigste. Es war von den Bedingungen her super. Von dem her hatten wir einfach acht stabile Sprünge, keiner hat einen Ausreiser gehabt. […] Die Spurbläser haben es oben super gemacht. Die ersten paar Meter im Anlauf waren etwas langsamer als gestern aber die Schanze ist in einem perfekten Zustand. Immer wieder schön, wenn wieder Zuschauer da sind. Jetzt haben wir doch zwei Jahre ohne herumgesprungen. Es sind einfach wieder andere Emotionen und das gehört zum Skispringen einfach dazu.

Bendik Jakobsen Heggli (NOR): „Es war sehr gut. Ich hatte einen annehmbaren ersten Sprung. Mein zweiter war dann sehr gut, die Landung kam etwas früher als erwartet. Die Bedingungen waren ganz gut, obwohl es geschneit hat. Das Team hat oben im Anlauf einen sehr guten Job gemacht.“

Katharina Althaus (GER): „Wir haben einfach richtig gute Sprünge gezeigt. Wir sind cool geblieben, auch wenn es die ein oder andere Verzögerung gab. Wir haben alle unseren Job gemacht und freuen uns riesig.“

Katharina Althaus (GER) zur Atmosphäre: „Mega mega cool. Endlich ist es Winter. Endlich sind wieder so viele Zuschauer da. Wir freuen uns riesig, dass uns so viele zugejubelt und mit uns mitgefiebert haben.“

Quelle: Stadtverwaltung Titisee-Neustadt