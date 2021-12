Kobayashi siegt – Für Geiger noch alles drin

Beim Sieg des Japaners Ryoyu Kobayashi zum Auftakt der 70. Vierschanzentournee belegten die DSV-Adler Karl Geiger, Markus Eisenbichler und Stephan Leyhe die Plätze fünf, sieben und neun. „Da ist noch alles drin“, kommentierte Bundestrainer Stefan Horngacher das Resultat, wohl wissend, dass man auf er Schattenbergschanze die Tournee nicht gewinnen, aber durchaus verlieren kann. Wie etwa Polens Altmeister Kamil Stoch, der im K.o.-System nicht unter die Top 30 kam.

„Regen macht mir nichts aus. Das ist mein Wetter“, hatte Stephan Leyhe schon nach der nicht überzeigenden Qualifikation mit Platz 38 und Blei an den Füssen verraten. Der Willinger experimentierte am Dienstag noch mit Gewichten an den Skienden, um Stabilität zu gewinnen. Die fand er im Wettkampf dann auch ohne wieder zurück und sorgte mit 124,5 und 125 Metern und Platz neun für sein drittes einstelliges Ergebnis in diesem Winter. Einstellig war er in Oberstdorf („Nicht unbedingt meine Leiblingsschanze“) erst einmal mit Rang sieben gestartet. Das lässt für die weiteren Stationen hoffen. „Ich habe mich steigern können, den Rhythmus wieder gefunden“, sagte der 29-Jährige im TV.



Unmittelbar vor ihm war im Finale Markus Eisenbichler gesprungen und hatte mit 132,5 m eine Topweite erzielt. „Als ich die grüne Linie weit hinten sah und verfehlt hatte, dachte ich noch nicht, dass es zu einer so guten Platzirrung reichen würde“, sagte Leyhe. Und die Freude über den aktuellen Platz zwei war dann um so größer. Er zeigte endlich wieder die Leyhe-Faust und freute sich wie ein Schneekönig. Auch über weitere Weltcup-Punkte und ein stattliches Preisgeld.



Karl Geiger wahrte bei wieder starkem Regen die Chance auf den Gesamtsieg, den sich die DSV-Adler zum Ziel gesetzt haben. Der ganz große Starterfolg gelang dem 18-Jährigen Lokalmatador nach 131 und 131,5 m jedoch nicht. Den Sieg sicherte sich der Ryoyu Kobayashi (128,5+141) vor dem Norweger Halvor Egner Granerud (132+133) und dessen Landsmann Robert Johansson (133,5+131), der als Führender in das Finale gegangen war. Zweitbester Deutscher wurde Markus Eisenbichler (129,5+132,5) auf Rang sieben. Stephan Leyhe (124,5+125) als Neunter und Pius Paschke (123+110) auf Rang 26 erhielten ebenfalls noch Weltcup-Punkte.



«Er ist sehr gut gesprungen», sagte Bundestrainer Stefan Horngacher in Richtung Karl Geiger. «Ich bin sehr zufrieden mit ihm. Er hat es super gelöst. Er ist nicht weit weg mit den Punkten.» Dass Geiger eine Serie beendete, störte den Coach angesichts des knappen Resultats nicht besonders. Seit der Saison 2017/18 hatte immer ein DSV-Adler beim Tournee-Auftakt einen Podestplatz erreicht. «Im ersten Moment war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich oben mitbekommen habe, dass die Anderen ganz schön weit waren», sagte Geiger. «Ich habe nicht ganz die feine Klinge im zweiten (Durchgang) gehabt. Aber es war in Ordnung.» Drei Meter gilt es bei den nächsten Stationen aufzuholen.



Bitter lief es dagegen für Severin Freund. Der 33-Jährige lag mit einem Sprung auf 124,5 Meter eigentlich gleichauf mit Stephan gut im Wettkampf, wurde dann aber wegen eines nicht regelkonformen Anzuges nach dem ersten Durchgang disqualifiziert. Vorjahres-Tourneesieger Kamil Stoch aus Polen schied wie der Constantin Schmid ebenfalls bereits nach einem Sprung aus. Olyympiasieger Andreas Wellinger war schon in der Qualifikation gescheitert.

Ergebnis Oberstdorf 29.12.2021



Quelle: SC Willingen

