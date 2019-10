2. Bundesliga: Nürnberg gewinnt haushoch in Hannover

Zum Abschluss des 8. Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Nürnberg bei Hannover 96 mit 4:0 gewonnen.

Schon in der 3. Minute traf Georg Margreitter für die Gäste per Kopf, ebenso Hanno Behrens in der 26. Minute, kurz vor Ende der ersten Halbzeit Robin Hack nach einem Konter, und in der 83. Minute Georg Margreitter wieder per Kopf nach einer Ecke. Während Nürnberg am Anfang noch etwas Glück hatte, dominierten die Franken am Ende die Partie und siegten hochverdient.



In der Tabelle klettert der Club auf Rang sieben, Hannover bleibt auf Platz 15.





Quelle: dts Nachrichtenagentur