Bericht: Wechsel von Carlos Sainz jr. zu Ferrari ist fix

Formel-1-Pilot Carlos Sainz jr. soll offenbar Nachfolger von Sebastian Vettel bei Ferrari werden. Der italienische Rennstall und der aktuelle McLaren-Pilot sollen sich auf einen Vertrag ab 2021 geeinigt haben, berichtet die RTL/n-tv-Redaktion unter Berufung auf eigene Informationen.

Ferrari will die Verpflichtung des Spaniers, der seit 2015 in der Königsklasse fährt, demnach noch im Laufe der Woche offiziell bekannt geben. Bei dem künftigen Fahrer-Duo Charles Leclerc und Carlos Sainz jr. hat die Scuderia dem Vernehmen nach eine klare Rollenverteilung festgelegt. Der Monegasse (Vertrag bis 2024), der in der vergangenen Saison Gesamtvierter wurde und damit vor Sebastian Vettel lag, soll der Nummer-Eins-Fahrer bei Ferrari werden, Carlos Sainz die Nummer Zwei. Erst am Dienstag hatten Ferrari und Vettel bekannt gegeben, dass sie die Zusammenarbeit nach Abschluss der laufenden Saison beenden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur