Deutsche Meisterschaft in den Bauberufen: Max Sondermann aus Thüringen ist der beste Straßenbauer 2021

Bei der 70. Deutschen Meisterschaft in den Bauberufen holte der 21-jährige Max Sondermann aus Neuendorf (Thüringen) die Goldmedaille und ist damit der beste Straßenbauer Deutschlands 2021. Silber ging an Lars Reischl aus Birkenfeld (Rheinland-Pfalz), Bronze gewann Simon Burget aus Münstertal (Baden-Württemberg).

Mit der festlichen Abschlussveranstaltung ging gestern Abend die 70. Deutsche Meisterschaft in den Bauberufen nach drei Wettkampftagen in Erfurt zu Ende. Gastgeber des Wettbewerbs, der vom Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) ausgerichtet wird, war das Aus- und Fortbildungszentrum Erfurt des Bildungswerks BAU Hessen-Thüringen e.V.

"Mit dem Ergebnis habe ich überhaupt nicht gerechnet - zumal ich die Aufgabe als Letzter fertiggestellt habe. Die Goldmedaille bekommen zu haben, freut mich jetzt umso mehr", erklärte Sondermann nach der Preisverleihung. Er hat seine Ausbildung in der Egon Müller und Tobias Müller GbR in Heilbad Heiligenstadt absolviert.

Die Straßenbauer hatten im Rahmen ihres Wettbewerbs eine Gehwegfläche zu pflastern, die ein Kleinpflaster-Modul sowie ein Kleinpflaster im Segmentbogen umfasste. Bestandteil waren außerdem ein Betonverbundpflaster sowie ein Mosaikpflaster inklusive einer Rammkante.

In ein- bis dreitägigen Wettbewerben in insgesamt acht Berufen wetteiferten knapp 60 junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer darum, wer der oder die beste des Faches ist. In den Disziplinen Beton-/ Stahlbetonbauer, Estrichleger, Fliesen-/ Platten- und Mosaikleger, Maurer, Stuckateur, Straßenbauer, Wärme-/ Kälte- / Schallschutz- und Brandschutz-Isolierer und Zimmerer wurden am Ende die begehrten Medaillen vergeben. Zugelassen waren die Landessieger der jeweiligen Berufe.

"Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dem Wettbewerb zeigen, dass mit einer Ausbildung am Bau der Grundstein für eine erfolgreiche Karriere in der Branche gelegt ist. Ohne die hohe Qualität in der beruflichen Bildung am Bau wäre das nicht möglich," führte der Präsident des größten und ältesten Bauverbandes in Deutschlands, Reinhard Quast, anlässlich der Deutschen Meisterschaft aus. Quast machte zudem auf das Ausbildungsengagement der mittelständischen Unternehmen der Baubranche aufmerksam: 80 Prozent der Lehrlinge werden in einem kleinen oder mittelgroßen Betrieb ausgebildet.

Die Deutsche Meisterschaft wird unterstützt von der Zertifizierung Bau GmbH, dem Hauptsponsor der Veranstaltung, sowie der STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, der BG BAU, von SOKA-BAU, der VHV Versicherungen.

Deutsche Meisterschaft in den Bauberufen: Marius Buchholz aus Baden-Württemberg ist der beste Stuckateur Deutschlands 2021

Bei der 70. Deutschen Meisterschaft in den Bauberufen holte der 20-jährige Marius Buchholz aus Wolfach (Baden-Württemberg) die Goldmedaille und ist damit der beste Maurer Deutschlands 2021. Silber ging an Jonas Horenburg aus Stollberg (Sachsen), Bronze gewann Erol Kipti aus Nürnberg (Bayern).

"Schon während des Wettbewerbs hatte ich bei der Aufgabe ein gutes Gefühl. Die Goldmedaille ist dafür eine tolle Belohnung, die mich sehr freut", erklärte Buchholz nach der Preisverleihung. Er hat seine Ausbildung in der Buchholz GmbH in Wolfach absolviert.

Deutsche Meisterschaft in den Bauberufen: Christoph Becker aus Rheinland-Pfalz ist der beste Maurer Deutschlands 2021



Bei der 70. Deutschen Meisterschaft in den Bauberufen holte der 22-jährige Christoph Becker aus Dreis (Rheinland-Pfalz) die Goldmedaille und ist damit der beste Maurer Deutschlands 2021. Silber ging an Tim Hakemeyer aus Hannover (Niedersachsen), Bronze gewann Anton Rode aus Dresden (Sachsen).

"Die Aufgabe war anspruchsvoll und die Konkurrenz im Wettbewerb stark. Dass es am Ende für den ersten Platz gereicht hat, hat mich daher überrascht und sehr glücklich gemacht", erklärte Becker nach der Preisverleihung. Er hat seine Ausbildung in der Becker-Marx Bau GmbH & Co. KG in Dreis absolviert.

Die Aufgabe der Maurer bestand aus drei Modulen. Modul 1 beinhaltete Klinkermauerziegel (NF-Format) in verschiedenen Wandstärken als Sichtmauerwerk. Das Modul 2, eine 24er Wandscheibe, umfasste übereinanderliegende um 45° gedrehten Stromschichten aus Klinkermauerziegeln. Innerhalb des dritten Moduls mussten im Läuferverband als Sichtmauerwerk Klinkermauerziegel verarbeitet werden.

Deutsche Meisterschaft in den Bauberufen: Anne-Kathrin Heidrich aus Brandenburg ist die beste Fliesenlegerin Deutschlands 2021

Bei der 70. Deutschen Meisterschaft in den Bauberufen holte die 23-jährige Anne-Kathrin Heidrich aus Rüthnick (Brandenburg) die Goldmedaille und ist damit die beste Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerin Deutschlands 2021. Silber ging an Marcus Schubert aus Wettin-Löbejün (Sachsen-Anhalt), Bronze gewann Malte Laurich aus Vreden (Nordrhein-Westfalen).

"Mit dem Ergebnis hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Meine Freude ist jetzt natürlich riesig", erklärte Heidrich nach der Preisverleihung. Sie hat ihre Ausbildung bei der Heidrich Fliesen GmbH in Zernitz-Lohm absolviert.

Die Fliesenleger hatten in ihrem Wettbewerb als Aufgabe, Wandfliesen mit farbigen Einlagen sowie Diagonal- und Rundschnitten im Dünnbettverfahren an Wandflächen zu verlegen. Zusätzlich sollten Bodenfliesen im Dünnbettverfahren auf eine selbst zu erstellende Unterkonstruktion aus Hartschaumträgerplatten verlegt werden.

Deutsche Meisterschaft in den Bauberufen: Ole Juchem aus Niedersachsen ist der beste Beton- und Stahlbetonbauer Deutschlands 2021



Bei der 70. Deutschen Meisterschaft in den Bauberufen holte der 20-jährige Ole Juchem aus Oldenburg (Niedersachsen) die Goldmedaille und ist damit der beste Beton- und Stahlbetonbauer Deutschlands 2021. Silber ging an Matthias Löslein aus Heßdorf (Bayern), Bronze gewann Mark Sistermanns aus Gangelt (Nordrhein-Westfalen).

"Das Gefühl, die Goldmedaille erhalten zu haben, ist unbeschreiblich. Ich hätte das Ergebnis nicht erwartet", erklärte Juchem nach der Preisverleihung. Er hat seine Ausbildung bei der Kuhlmann Bauunternehmen GmbH & Co. KG in Wiefelstede absolviert.

Deutsche Meisterschaft in den Bauberufen: Marcel Heckmann aus Hessen ist der beste Estrichleger Deutschlands 2021



Bei der 70. Deutschen Meisterschaft in den Bauberufen holte der 24-jährige Marcel Heckmann aus Wald-Michelbach (Hessen) die Goldmedaille und ist damit der beste Estrichleger Deutschlands 2021. Silber ging an Kevin Berger aus Hainsfarth (Bayern), Bronze gewann Tim Stelzer aus Aalen (Baden-Württemberg).

"Bei der Bekanntgabe der Ergebnisse war ich ziemlich überrascht. Wir waren im Wettbewerb auf einem Leistungslevel, umso mehr habe ich mich über die Auszeichnung gefreut", erklärte Heckmann nach der Preisverleihung. Er hat seine Ausbildung bei der Regina Heckmann Fußbodentechnik in Wald-Michelbach absolviert.

Die Estrichleger musste eine dreiteilige Aufgabe bearbeiten. Das erste Modul umfasste das Herstellen einer Trennlage, im zweiten Modul musste ein Estrich auf Trennlage hergestellt werden und schließlich ein Untergrund erst grundiert, dann ausgeglichen und abschließend nivelliert werden.

Quelle: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe (ots)