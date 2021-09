ADAC Moto Classic 2021: Entspannte Tour für Zweirad-Klassiker in den Dolomiten

Genuss braucht Zeit - das erfahren die Teilnehmer der ADAC Moto Classic vom 24. bis 27. September im sonnenverwöhnten Südtirol. Nachdem bereits in den Tagen zuvor die ADAC Europa Classic mit historischen Automobilen die Region rund um Schenna bei Meran entdeckt hat, kurven im Anschluss bei der ADAC Moto Classic historische Motorräder über die gut ausgebauten Straßen und Pässe der Region.

Dabei ist der Weg das Ziel: Auf den zahlreichen Zwischenstationen bleibt an drei Fahr-Tagen stets genug Zeit, um das Land, die Leute und die kulinarischen Spezialitäten ausführlich kennenzulernen.



Mit dem Start zum Prolog in Schenna begeben sich Männer, Frauen und Maschinen am 24. September auf eine 70 Kilometer lange Reise. Das relaxte "Warm-Up" führt zunächst nach Tisens. Danach geht es dann nach Vöran und zum Obertimpflerhof mit seinen köstlichen Speck- und Wurstwaren. Im Licht der milden Spätsommersonne geht es dann zurück nach Schenna.

Am nächsten Tag ist nach dem Start am Schloß Rametz und die Tierwelt Rainguthof der nächste Zwischenstopp. Wenige Kilometer weiter genießen die Zweiradpiloten dann auf der Terrasse des Alpengasthofs Frommeralm den spektakulären Blick auf die Felsformationen der Dolomiten. Auch das Etappenziel der mit 179 Kilometern längsten Tagestour ist gut gewählt: Die Raffeiner Orchideenwelt rundet den erlebnisreichen Tag mit ihrer Blütenpracht im tropischen Gewächshaus ab.

Am dritten und letzten Tag führt die Route die Teilnehmer der ADAC Moto Classic 2021 von Meran ganz in den Süden der Region. Über das malerische Proveis geht es nach Kurtinig, der kleinsten Gemeinde im Südtiroler Unterland. Hier wird im Teutschhaus gerastet, einem Wirtshaus, das sich bereits seit 1598 um das Wohl seiner Gäste kümmert. Über die berühmte Südtiroler Weinstraße rollt die chromblitzende Klassiker-Karawane dann wieder zurück zur Zielankunft im "Apfeldorf" Lana. Beim Galadinner steht am Abend die Siegerehrung an. Eines ist jedoch schon vorher klar: Tolle Eindrücke, kurvenreicher Fahrspaß und das entspannte Erkunden der Region machen jeden der Teilnehmer zum Sieger.

Route ADAC Moto Classic 2021

Freitag, 24. September 2021

12:00 - 14:00 Uhr Start zum Prolog im Zentrum von Schenna

12:30 - 14:50 Uhr Panoramaparkplatz, Tisens

13:35 - 16:20 Uhr Obertimpflerhof, Vöra

14:45 - 16:45 Uhr Zentrum von Schenna - Tagesziel

Samstag, 25. September 2021

09:00 - 10:30 Uhr Start am Weingut Schloss Rametz, Meran

10:10 - 11:50 Uhr Tierwelt Rainguthof, Tisens

12:50 - 14:50 Uhr Alpengasthof Frommeralm, Karersee

14:55 - 16:55 Uhr Raffeiner Orchideenwelt, Gargazon - Tagesziel

Sonntag, 26. September 2021

09:30 - 10:30 Uhr Start zum Oldtimer-Wandern an der Therme Meran

09:45 - 11:30 Uhr Dorfplatz, Proveis

11:50 - 14:10 Uhr Teutschhaus, Kurtinig

13:50 - 15:35 Uhr Golfplatz, Eppan

14:30 - 16:15 Uhr Ziel - Fußgängerzone in Lana

Quelle: ADAC (ots)