Champions League – der Mittwoch in der Übersicht

Ein starker Auftakt für die Bundesliga-Vertreter: Bayern schlagen Chelsea 3:1, Liverpool ringt Atlético 3:2 nieder, PSG fertigt Atalanta 4:0 ab. Alle Resultate des Abends laut UEFA.com; ausgewählte Partien zusätzlich mit Reuters-Berichten.

Die Ligaphase der Königsklasse begann am Mittwoch mit deutlichen Aussagen der Favoriten – und einem Comeback-Punkt für einen Debütanten. Laut UEFA endeten die Partien wie folgt: Olympiakos – Pafos 0:0, Slavia Prag – Bodø/Glimt 2:2, Ajax – Inter 0:2, Bayern – Chelsea 3:1, Liverpool – Atlético 3:2, PSG – Atalanta 4:0.



In München entschied Harry Kane die Partie mit einem Doppelpack (Elfmeter 27., Abschluss 63.) nach einem frühen Eigentor der Gäste – Cole Palmer hatte zwischenzeitlich verkürzt; ein später zweiter Treffer Palmers zählte nicht. Das bestätigten der UEFA-Ergebnisdienst und ein ausführlicher Reuters-Bericht. In Amsterdam traf Inter doppelt nach Standards, bei Liverpool köpfte Virgil van Dijk in der Nachspielzeit den Sieg ein. PSG setzte gegen Atalanta ein 4:0-Ausrufezeichen.

Spieltag im Detail (Auswahl):

Bayern – Chelsea 3:1 : Chalobah-Eigentor (20.), Kane (27./63.), Palmer (29.) – Reuters-Spielbericht 21:11 UTC ( 23:11 CEST ) bestätigt den Ablauf.

: Chalobah-Eigentor (20.), Kane (27./63.), Palmer (29.) – Reuters-Spielbericht 21:11 UTC ( ) bestätigt den Ablauf. Liverpool – Atlético 3:2 : Robertson, Salah – Llorente (2x) – Van Dijk spät. Reuters meldete den späten Siegtreffer am Abend (Anfield).

: Robertson, Salah – Llorente (2x) – Van Dijk spät. Reuters meldete den späten Siegtreffer am Abend (Anfield). Ajax – Inter 0:2 : Inter effizient nach ruhenden Bällen; offizieller UEFA-Eintrag und weitere Berichte listen beide Treffer.

: Inter effizient nach ruhenden Bällen; offizieller UEFA-Eintrag und weitere Berichte listen beide Treffer. Slavia – Bodø/Glimt 2:2 : Später Ausgleich der Norweger – Reuters ordnet das Debüt von Bodø/Glimt in der Champions League als Achtungszeichen ein.

: Später Ausgleich der Norweger – Reuters ordnet das Debüt von Bodø/Glimt in der Champions League als Achtungszeichen ein. Olympiakos – Pafos 0:0 : Zähes Ringen trotz Überzahl der Griechen; Reuters beschreibt den defensiven Kraftakt der Zyprer.

: Zähes Ringen trotz Überzahl der Griechen; beschreibt den defensiven Kraftakt der Zyprer. PSG – Atalanta 4:0 : Klarer Erfolg in Paris; Ergebnis laut UEFA-Livecenter.

Der Abend bestätigt zwei Trends der jungen Saison: Erstens liefert die Bundesliga-Spitze (Bayern, später Leverkusen/Frankfurt am Donnerstag) international robuste Auftritte – strukturell stabil, effizient vor dem Tor. Zweitens zählt in der Ligaphase Konstanz: Mit 36 Teams und dichtem Spielplan steigt der Wert früher Punkte. Für Ajax und Atalanta beginnt die Aufholjagd; Liverpool und PSG senden Signale, die zur Favoritenrolle passen.

