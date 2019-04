Kovac: Saison ohne Titel „wäre kein Beinbruch“

Niko Kovac (47) sieht auch beim Rekordmeister FC Bayern den Titelgewinn in der Bundesliga nicht als Selbstverständlichkeit.

„Unser Anspruch ist die Meisterschaft, dem stelle ich mich. Jeder, der hier Trainer wird, will und muss eigentlich Meister werden. Aber so einfach ist es nicht immer“, sagt Kovac im Interview mit SPORT BILD. „Real Madrid ist nun nach drei Champions-League-Siegen ausgeschieden. Paris Saint-Germain trotz eines unglaublichen wirtschaftlichen Aufwandes auch. Es gibt diese Momente für einen Verein.“ Auch im Falle eines Scheiterns in der Meisterschafts-Entscheidung sieht er seinen Job nicht gefährdet. Kovac: „Ich glaube, Uli Hoeneß hatte gesagt, er könne auch gern mal auf einen Meistertitel verzichten. Wenn man das zugrunde legt, wäre das kein Beinbruch, wenn wir nicht Meister werden. Aber wir sind Sportler: Wir haben gekämpft, wir hatten neun Punkte Rückstand, keiner hat mehr einen Pfifferling auf uns gesetzt. Aber wir sind zurückgekommen!“

Quelle: SPORT BILD