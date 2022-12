DFB stellt neuen "Beraterkreis" vor

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will das Debakel der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar unter anderem mit einem neuen "Beraterkreis" aufarbeiten. Dieser soll sich mit der "sportlichen Zukunft des DFB" beschäftigen, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Dienstag in Frankfurt. Das Gremium werde demnach aus fünf Fußballfunktionären bestehen.

Der Taskforce sollen Karl-Heinz Rummenigge, Rudi Völler, Oliver Kahn, Matthias Sammer und Oliver Mintzlaff angehören. Dies sei "eine Runde, die sich beim Thema Männerfußball sehr gut auskennt", so Neuendorf. Die Gruppe soll sich neben sportlichen Fragen, auch mit der Kandidatenfindung für die Nachfolge von Oliver Bierhoff befassen. Dieser hatte sich zuletzt von seinem Amt als Nationalmannschafts-Geschäftsführer zurückgezogen. Bei der WM in Katar war das DFB-Team wie schon vor vier Jahren bereits in der Vorrunde ausgeschieden. Bundestrainer Hansi Flick soll unterdessen im Amt bleiben. Quelle: dts Nachrichtenagentur