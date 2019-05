Eishockey-WM: Deutschland trifft im Viertelfinale auf Tschechien, Russland spielt gegen USA

Deutschland hat am Dienstag bei der Eishockey-WM Finnland mit 4:2 bezwungen und wird im Viertelfinale gegen Tschechien spielen. Russland besiegte Schweden im letzten Vorrundenspiel mit 7:4. Die WM findet in der Slowakei statt.

Weiter heißt es auf der deutschen Webseite des russischen online Magazins "Sputnik": "Am Donnerstag um 16.15 Uhr wird Deutschland auf Tschechien treffen.

Am letzten Vorrundenspieltag der WM in der Slowakei gewann Kanada zudem am Dienstagabend gegen die USA mit 3:0. Damit schloss Deutschland die Gruppenphase auf Platz 3 ab und ging im Viertelfinale einem Duell mit dem Gruppensieger Russland aus dem Weg.

Russland wird als Gruppenerster am Donnerstag gegen die USA spielen."

Quelle: Sputnik (Deutschland)