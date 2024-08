Olympiasieger Lukas Märtens ist "Sportler des Monats" Juli

Sporthilfe-Athleten wählen den neuen deutschen Schwimm-Star auf Platz eins vor Elena Lilik, Silbermedaillengewinnerin im Kanu-Slalom, Judoka Miriam Butkereit, Silber in der Klasse bis 70 Kilogramm, und dem Olympiasieger im Vielseitigkeitsreiten, Michael Jung.

Lukas Märtens, Olympiasieger über die 400 Meter Freistil, ist von den rund 4.000 Sporthilfe-geförderten Athleten zum "Sportler des Monats" Juli gewählt worden. Der 22-Jährige gewann gleich am ersten Wettkampftag der Olympischen Spiele in Paris die erste Medaille für Deutschland und schwamm in einer Zeit von 3:41,78 Minuten zu Gold. Der Magdeburger ist damit der erste deutsche Becken-Olympiasieger seit Seoul 1988.

Die herausragende Leistung von Lukas Märtens honorierten Deutschlands Spitzenathlet:innen bei der von der Sporthilfe durchgeführten "Sportler:in des Monats"-Wahl mit Platz 1. Anders als etwa bei Journalisten - oder Publikumswahlen stimmen hier ausschließlich Deutschlands beste Nachwuchs- und Spitzenathlet:innen ab und geben der Auszeichnung damit ihre ganz besondere Note.

Platz 2 bei der Sporthilfe-Wahl belegt Elena Lilik, die sich im Kanu-Slalom im Canadier Einer die olympische Silbermedaille sicherte. Die 25-Jährige benötigte für die 23 Tore des anspruchsvollen Kurses in Vaire-sur-Marne nur 103,54 Sekunden. Rang 3 geht an Judoka Miriam Butkereit, die sich in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm bis ins Olympia-Finale kämpfte und sich dank grandioser Leistungen die Silbermedaille sicherte. Vierter wird Olympiasieger Michael Jung, der in Paris nach fulminanten Ritten in der Einzelwertung der Vielseitigkeit nicht zu schlagen war. Mit nun drei olympischen Goldmedaillen ist der 42-Jährige der erfolgreichste Vielseitigkeitsreiter aller Zeiten.

Für ihre herausragenden Leistungen waren die Athlet:innen von der Athletenkommission im DOSB, SPORT1 und der Sporthilfe für die Wahl nominiert worden.

Ergebnis:

1. Lukas Märtens / Schwimmen: 59,47 %

2. Elena Lilik / Kanu-Slalom: 16,61 %

3. Miriam Butkereit / Judo: 12,62 %

4. Michael Jung / Reitsport: 11,30 %

Quelle: Sporthilfe (ots)