Champions League: Bayern München besiegt Lok Moskau knapp

Am zweiten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase hat der FC Bayern München auswärts gegen Lokomotive Moskau mit 2:1 gewonnen.

Die Russen spielten von Beginn an gut mit und beschränkten sich keineswegs nur auf die Defensive. In der 14. Minute gerieten sie allerdings in Rückstand, als Pavard einen Diagonalball von Tolisso direkt in die Mitte gab und Goretzka wuchtig ins rechte Eck einköpfte. Die Gastgeber schienen mit dem Gegentor nervös zu werden und leisteten sich diverse Fehler im Aufbau. In der 25. Minute dann fast die Kopie des ersten Treffers: Diagonalball Tolisso, direkte Flanke Pavard und Schuss von Coman diesmal, der allerdings nur am rechten Pfosten landete. Die Hausherren spielten sich immer mal wieder an den Sechzehnmeterraum der Bayern, kamen aber höchstens zu Halbchancen, wie in der 42. Minute, als Neuer einen Schuss von Rybus problemlos zur Seite abwehren konnte. Es ging mit einer insgesamt verdienten Pausenführung für den Bundesligisten in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel hatte Kimmich nach Querpass von Gnabry in der 57. Minute aus fünf Metern die große Chance zum zweiten Treffer, sein Versuch wurde aber im letzten Moment noch von Rajkovic vereitelt.In der 70. Minute musste der amtierende Champions-League-Sieger stattdessen den Ausgleich hinnehmen, als Zé Luis sich rechts durchtankte und auf Miranchuk querlegte, der aus acht Metern einnetzte. Die Antwort des deutschen Rekordmeisters folgte in der 79. Minute, als Kimmich sich aus 20 Metern ein Herz fasste und das Leder aus der Drehung im linken Eck unterbrachte. In der Nachspielzeit landete ein abgefälschter Distanzschuss von Krychowiak knapp neben dem linken Pfosten. Am Ende brachten die Münchener die knappe Führung über die Zeit, sicherten sich den zweiten Sieg im zweiten Champions-League-Spiel und festigten damit die Tabellenführung in Gruppe A.





Champions League: Gladbach verpasst Sieg gegen Real Madrid spät



Am zweiten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase hat Borussia Mönchengladbach zuhause gegen Real Madrid überraschend mit 2:1 gewonnen.

Die Borussia konzentrierte sich von Beginn an auf eine kompakte Defensive und ließ kaum etwas zu. Benzemas Dropkick in der 16. Minute über den Kasten der Gladbacher gehörte noch zu den gefährlichsten Szenen der ersten halben Stunde. Das Pressing der Gastgeber machte es der Zidane-Elf schwer, sich größere Möglichkeiten herauszuspielen. Stattdessen ging der Außenseiter in der 33. Minute in Führung, als Plea geschickt Thuram auf der linken Seite bediente und dieser die Kugel zur überraschenden Führung unter die Latte zimmerte. Der spanische Meister antwortete in der 38. Minute mit einem Steckpass von Valverde auf Asensio, der Sommer aus spitzem Winkel zu einem Weltklasse-Refelex zwang. Zur Halbzeit führten aber die Fohlen. Nach dem Wiederanpfiff dauerte es nur 40 Sekunden, bis Asensio mit einem Aufsetzer aus dem Rückraum den linken Pfosten erbeben ließ. In der 50. Minute verzog Vinicius Junior aus bester Position zentral zehn Meter vor dem Heim-Tor völlig. In der 54. Minute setzte Christoph Kramer auf einmal zum Solo an und konnte gerade noch von einem Spanier im Strafraum fair vom Ball getrennt werden. In der 58. Minute erhöhte der Bundesligist sogar, als Courtois Pleas Volley nur nach vorne prallen lassen konnte und Thuram nur noch ins linke Eck einschieben musste, da Mendy das Abseits aufhob. In der 61. Minute verhinderte der belgische Nationalkeeper das dritte Tor der Rose-Elf an diesem Abend, als er allein gegen Plea diesmal Sieger blieb. Die Elf vom Niederrhein verteidigte konzentriert und konterte immer wieder gefährlich. In der 74. Minute brachte Benzema den Ball dann doch mal aussichtsreich in den Strafraum, Eden Hazard traf aber aus spitzem Winkel nur das Außennetz. In der 87. Minute plötzlich der Anschluss für die Gäste, als Casemiro zu Benzema in die Mitte köpfte und der Franzose per Seitfallzieher unter die Latte traf. In der dritten Minute der Nachspielzeit dann sogar der Ausgleich der Spaier, als Modric auf Ramos flankte, der Casemiro bediente und der Brasilianer zum Ausgleich einschoss. Trotz der späten Punkteteilung steht Gladbach nun vorerst auf Rang zwei in Gruppe B, während Real Madrid mit einem Zähler Letzter ist.





Quelle: dts Nachrichtenagentur