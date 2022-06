Golfclub Schotten e.V. erspielt 510 Euro für die Deutsche KinderKrebshilfe

Die Hilfe für krebskranke Kinder und Jugendliche stand im Mit- telpunkt des Benefiz-Golfturniers zugunsten der Deutschen KinderKrebshilfe am 16. Juni 2022 im Golfclub Schotten e.V. 16 Golferinnen und Golfer folgten der Einladung des Golfclubs und unterstützten die gemeinnützige Organisation mit 510 Euro.

Neben dem sozialen Engagement spielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch um den sportlichen Erfolg: Den Bruttosieg erzielten Dr. Gabriele Schlerf und Karsten Neumann. Die ersten Plätze in den Nettoklassen sicherten sich Harald Schäfer, Dr. Roland Schlerf und Stephan Emmel. Sie haben sich für eines von drei Regionalfina- len qualifiziert. In dem Regionalfinale spielen die Siegerinnen und Sieger um den Einzug in das Bundesfinale. Das Finale findet am 1. Oktober im Golfclub Westerwald e.V. statt.



Rund 120 Golfclubs richten von Ende März bis August 2022 ein Benefiz-Golfturnier im Rahmen von Europas größter Benefiz-Golfturnierserie aus. Im vergangenen Jahr spendeten Deutschlands Golfer trotz zahlreicher pandemiebedingter Turnierausfälle insgesamt 265.000 Euro für krebskranke Menschen. Dank der Erlöse aus den 41. bundesweiten Golf-Wettspielen kann die Deutsche Krebshilfe eine Vielzahl von Forschungsvorhaben, aber auch zahlreiche andere Projekte und Initiativen auf allen Gebieten der Krebsbekämpfung finanzieren. Denn die Arbeit der gemeinnützigen Organisation wird ausschließlich durch Spenden und freiwillige Zuwendungen finanziert.



Die DekaBank, das Wertpapierhaus der Sparkassen und seit vielen Jahren Gene- ralsponsor der Golf-Wettspiele, stellt erneut alle Preise für die Benefiz- Golfturnierserie zur Verfügung. Somit kommt der gesamte Spendenerlös aller im Rahmen der Golf-Wettspiele ausgetragenen Turniere unmittelbar der Deutschen Krebshilfe und ihrer Stiftung Deutsche KinderKrebshilfe zugute.



Quelle: Deutsche Krebshilfe