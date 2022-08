EuroBasket: Per Günther neuer Experte

Internationaler Basketball der Extraklasse mit einem starken Star-Aufgebot aus der NBA und Europa: MagentaSport zeigt vom 1. bis 18. September 2022 alle 76 Spiele der FIBA EuroBasket 2022 live. Alle deutschen Spiele werden kostenlos übertragen. 24 Nationen treten in Deutschland, Italien, Georgien und der Tschechischen Republik um die Krone im europäischen Basketball an. MagentaSport begleitet die EuroBasket 2022 mit einem Top-Angebot und bis zu 10 Stunden Live-Programm. Zusätzlich fasst eine Konferenz an den spielfreien Tagen der DBB-Auswahl alle Partien zusammen.

Zu den deutschen Gruppen-Spielen in Köln und der K.O.-Phase in Berlin berichtet MagentaSport direkt aus den Arenen mit prominenten Gästen und Basketball Experten. Zudem wird eine mobile Crew exklusive Eindrücke der deutschen Mannschaft einfangen. Neu im Experten-Team ist Per Günther, der nach 500 BBL- und 65 Länderspielen seine Karriere im Mai beendete und nun seine Expertise für die Analysen der EM-Partien vor Ort einbringt.



Die EuroBasket ist exklusiv bei MagentaSport und MagentaTV zu sehen. Fans können die Spiele über alle MagentaSport Apps oder bei magentasport.de live verfolgen. Mit Start der EuroBasket werden alle deutschen Spiele bei MagentaTV auch bei "MS Sport" auf Programmplatz 50 gezeigt. Auf dem attraktiven neuen Kanal laufen ab 1. September täglich kostenlos Live- Spiele und Highlights exklusiv für MagentaTV Kunden.



"Mehr internationaler Spitzen-Basketball geht nicht", freut sich Dr. Henning Stiegenroth, Leiter Content & Sponsoring Telekom Deutschland GmbH. "Wir werden bei der EuroBasket wie schon im vergangenen Jahr bei der Fußball Europameisterschaft unter Beweis stellen, dass unser Angebot mit allen 76 Live Spielen live nicht nur quantitativ das Beste ist, sondern auch qualitativ erneut die beste Berichterstattung rund um die Spiele liefert. So nah am deutschen Team ist sonst keiner."

Deutschland spielt in der stärksten Gruppe, Per Günther neuer Experte

Bei der EuroBasket 2022 trifft sich die Elite des europäischen Basketballs und der NBA. Los geht es für das deutsche Team am 1. September in Köln um 20.30 Uhr (Sendestart 20.00 Uhr) gegen Frankreich. In der deutschen Gruppe B sind mit Europameister Slowenien, Bosnien-Herzegowina, Litauen und Ungarn weitere starke Gegner dabei. Immerhin: In der DBB-Auswahl sind mit Dennis Schröder, Daniel Theis sowie Franz Wagner allein 3 aktuelle NBA-Akteure vertreten.

Jan Lüdeke und Anett Sattler moderieren aus dem Studio in Köln, Benni Zander führt die Interviews. Neben dem neuen Experten Per Günther werden tagesaktuelle Gäste wie Dirk Nowitzki im TV-Studio vor Ort sein. Der 34jährige Günther beendete erst im Mai seine Karriere, galt in 500 BBL-Spielen als einer der besten deutschen Point Guards, 65-mal wirkte er für die Deutsche Nationalmannschaft. Per Günther verstärkt die Experten-Runde um die Ex-Nationalspieler Denis Wucherer, Pascal Roller sowie Alex Vogel. Sie arbeiten zudem als Co-Kommentatoren mit den Reportern Michael Körner, Basti Ulrich, Chris Schmidt und Stefan Koch. Neben dem umfangreichen Live-Programm präsentiert MagentaSport zusätzliche Reportagen, Portraits und historische Top-Spiele.

Clip Per Günthers letzter Korb im BBL-Viertelfinale der Playoffs gegen Ludwigsburg: https://thinxpool.files.com/f/aacf7083b51132bd

Und sein letztes Interview als Spieler bei MagentaSport:

https://thinxpool.files.com/f/d167e864f18b9c84

Weitere NBA-Stars bei der EuroBasket in Deutschland

Um die Qualifikation für das Achtelfinale ab dem 10. September in Berlin zu schaffen, muss das deutsche Team um Cheftrainer Gordon Herbert die Vorrunde mindestens als Vierter abschließen. Bei der EuroBasket 2022 nehmen unter anderem die Türkei, Serbien, Italien, Polen und Griechenland teil. Und damit auch internationale NBA-Stars wie unter anderem Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks, der slowenische Top-Star der Dallas Mavericks Luka Doncic, der vierfache NBA All-Star Nikola Jokic. Die Viertelfinals werden am 13. und 14. September ausgespielt, das Halbfinale am 16. September, das Finale am 18. September.

Einzelspiele und Konferenz aus EM-Studio in München

An den Pausentagen der deutschen Gruppe bietet MagentaSport aus dem EM-Studio in München neben den Einzelspielen ab 13.30 Uhr 10 Stunden live eine Konferenz mit allen wichtigsten Highlights aus den anderen Gruppen. Lukas Schönmüller und Christoph Stadtler führen durch das Programm.

WM-Qualifikation vor der EuroBasket live bei MagentaSport

Vor der Basketball EM trägt das deutsche Team ab Ende Juni noch zwei WM-Qualifikationsspiele aus. Auch diese Spiele sind wie der DBB Supercup im August live und kostenlos bei MagentaTV und MagentaSport zu sehen.

Die Spiele der EuroBasket 2022 bei MagentaSport sind zu finden unter: https://www.magentasport.de/aktion/eurobasket

Supercup, WM-Qualifikation und EuroBasket bei MagentaSport in der Übersicht

19. August, ab 17.45 Uhr: Supercup (HF): Italien - Serbien

19. August, ab 20.15 Uhr: Supercup (HF): Deutschland - Tschechien

20. August, ab 15.45 Uhr: Supercup (P3): TBD - TBD

20. August, ab 18.15 Uhr: Supercup (F): TBD - TBD

25. August, ab 18.15 Uhr: FIBA WMQ: Schweden - Deutschland

28. August, ab 14.30 Uhr: FIBA WMQ: Deutschland - Slowenien

01. September ab 20:00 Uhr: EuroBasket: Frankreich - Deutschland

03. September ab 14:00 Uhr: EuroBasket: Deutschland - Bosnien Herzegowina

04. September ab 14:00 Uhr: EuroBasket: Litauen - Deutschland

06. September ab 20:00 Uhr: EuroBasket: Deutschland - Slowenien

07. September ab 20:30 Uhr: EuroBasket: Ungarn - Deutschland

10./11. September: EuroBasket: Achtefinale

13./14. September: EuroBasket: Viertelfinale

16. September: EuroBasket: Halbfinale

18. September: EuroBasket: Spiel um Platz 3 /Finale

