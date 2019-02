So denkt Watzke über Hoeneß‘ „Höllen“-Ansage

Der Bundesliga-Showdown wirft seine Schatten voraus: Am 28. Spieltag empfängt der FC Bayern den BVB. FCB-Präsident Uli Hoeneß kündigte vergangenen Sonntag im Doppelpass an, am 6. April warte auf Dortmund „die Hölle“ in München. „An dem Tag wird die Meisterschaft vorentschieden.“

In Dortmund nimmt man die Aussagen unbeeindruckt auf.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke sagt zu SPORT BILD: „Wir kommentieren keine Aussagen aus München. Das haben wir in den vergangenen Monaten nicht gemacht und haben auch nicht vor, an unserer Herangehensweise in naher Zukunft etwas zu verändern. Wir beschäftigen uns ausschließlich mit Borussia Dortmund.“ Quelle: SPORT BILD

