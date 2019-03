Rangnick: Nagelsmann wird bei uns ein besserer Trainer

RB Leipzig steht in der Tabelle deutlich vor Hoffenheim. Dennoch will RB mit Trainer Julian Nagelsmann ab der kommenden Saison hoch hinaus. Dafür wird sich der neue Coach in Sachsen weiterentwickeln, glaubt Ralf Rangnick.

Im Interview mit SPORT BILD sagt Leipzigs Noch-Trainer und Sportdirektor: „Julian Nagelsmann bringt sehr viel mit. Gerade was den Umgang mit den Spielern angeht und auch damit, einer Mannschaft seine Handschrift zu verpassen. Ich werde Julian bestmöglich unterstützen. Es ist aber vollkommen klar, dass er als Trainer der Chef in der Kabine ist. Aber natürlich kann er als junger Trainer bei uns auch noch dazulernen.“ Und konkreter: „Ralph Hasenhüttl hat nach ein paar Wochen bei uns gesagt, dass er nicht gedacht hätte, auf welch hohem Niveau wir in allen Bereichen arbeiten. Wir sind in Leipzig außergewöhnlich gut aufgestellt. Ich bin sicher, dass Julian allein durch die Gespräche mit seinen neuen Kollegen lernen und nach einigen Jahren bei uns ein noch besserer Trainer sein wird. Ich selbst bin jetzt auch ein besserer Trainer als ich es vor drei Jahren war.“ Quelle: SPORT BILD

