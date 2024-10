DFB-Pokal: Darmstadt schlägt Dresden in der Verlängerung

In der 2. Runde des DFB-Pokals hat sich der SV Darmstadt 98 den Einzug ins Achtelfinale geschafft. Darmstadt hat nach Verlängerung 3:2 gegen Dynamo Dresden gewonnen. Nach 90 Minuten stand es am Mittwochabend 2:2.

Darmstadt wirkte in der 1. Hälfte etwas stärker, jedoch blieben beide Mannschaften zunächst torlos. Aleksandar Vukotic brachte die Lilien in der 56. Minute in Führung, bevor Jakob Lemmer in der 85. Minute ausglich. Nach einem Treffer von Tobias Kempe in der 2. Minute der Nachspielzeit wirkte es so, als wäre Darmstadt der Sieg sicher, doch erneut war es Lemmer, der den Rückstand egalisierte (90.+11). Isac Lidberg sicherte den Lilien schließlich in der 98. Minute die Achtelfinalteilnahme.

DFB-Pokal: Bayern schlägt Mainz - Hoffenheim und Bielefeld weiter

In der 2. Runde des DFB-Pokals hat der FC Bayern München gegen den 1. FSV Mainz 4:0 gewonnen und sich den Einzug ins Achtelfinale gesichert.

Bayern dominierte die Partie klar. Während Mainz Startschwierigkeiten hatte, schoss Jamal Musiala das erste Tor für die Münchner bereits in der 2. Minute. Weitere Treffer gelangen ihm in der 37. Minute sowie in der 4. Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Zudem traf Leroy Sané in der 1. Minute derselben Nachspielzeit. In der zweiten Hälfte ruhte sich der FC Bayern auf dem klaren Vorsprung aus.

1899 Hoffenheim und Arminia Bielefeld schafften derweil ebenfalls den Sprung ins Achtelfinale. Hoffenheim gewann gegen Nürnberg mit 2:1. Bielefeld siegte gegen Berlin 2:0. Das Spiel Dresden gegen Darmstadt geht mit einem 2:2 in die Nachspielzeit.

DFB-Pokal: Frankfurt schlägt Gladbach - Bremen im Achtelfinale

In der 2. Runde des DFB-Pokals hat Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach 2:1 gewonnen und sich damit den Einzug ins Achtelfinale gesichert.

Nach einer frühen roten Karte für Arthur Theate war Gladbach in der Überzahl, was lange zu einer ausgewogenen Partie führte. Hugo Ekitike traf in der 2. Minute der Nachspielzeit der 1. Halbzeit für die Eintracht, bevor Ko Itakura für die Fohlen ausglich. Omar Marmoush brachte Frankfurt in der 70. Minute wieder in Führung.

In den parallel laufenden Spielen besiegte der SC Freiburg den Hamburger SV mit 2:1. Hertha BSC gewann das Spiel gegen den 1. FC Heidenheim mit 2:1. Werder Bremen schaffte durch ein 1:0 gegen den SC Paderborn ebenfalls den Sprung ins Achtelfinale.

Quelle: dts Nachrichtenagentur