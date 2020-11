PENNY DEL startet: MagentaSport zeigt Non-Stop alle Spiele live

Die PENNY DEL hat heute den Start der neuen Spielzeit mit allen 14 Clubs am 17. Dezember bekannt gegeben. MagentaSport überträgt alle Spiele der Deutschen Eishockey Liga live. Wegen des besonderen Modus bedeutet dies nahezu täglich Live-Eishockey mit bis zu drei Spielen an einem Tag.

Gespielt in wird in zwei Gruppen Nord und Süd mit jeweils 28 Regionalspieltagen sowie 14 Spielen gegen die sieben Mannschaften der anderen Gruppe. Im Anschluss wird zwischen den vier bestplatzierten Clubs jeder Gruppe in PLAYOFF-Spielen der Deutsche Meister ermittelt.



Kurz vor Weihnachten beinhaltet das Eishockey-Angebot bei MagentaSport damit wieder auch die höchste deutsche Spielklasse. Bis zum Jahresende läuft aktuell bereits ein Topspiel der DEL2 sonntags live bei MagentaSport. Zudem spielen bis Mitte Dezember acht DEL-Klubs um den MagentaSport Cup, der einen sehr guten Vorgeschmack auf die neue DEL-Spielzeit gibt. Heute spielen ab 19.15 Uhr Adler Mannheim gegen Eisbären Berlin. Der nächste Hit am Samstag, ab 16.45 Uhr: EHC Red Bull München gegen Eisbären Berlin.

Eishockey LIVE - so geht´s diese Woche weiter:

Der MagentaSport Cup

Freitag, 20.11.2020

Ab 19.15 Uhr: Wolfsburg Grizzlys - Bremerhaven Pinguins

Samstag, 21.11.2020

Ab 16.45 Uhr: EHC Red Bull München - Eisbären Berlin

Sonntag, 22.11.2020

Ab 13.45 Uhr: Adler Mannheim - Schwenningen Wild Wings

DEL2 ab 16.45 Uhr: Bietigheim Steelers - Löwen Frankfurt

Quelle: MagentaSport (ots)