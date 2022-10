1. Bundesliga: Bayern gewinnen gegen Freiburg - Platz zwei

Am zehnten Bundesliga-Spieltag hat der FC Bayern München gegen den SC Freiburg mit 5:0 gewonnen und ihm damit auch gleichzeitig Platz zwei der Tabelle abgenommen.

Bis zum Spitzenreiter Union Berlin sind es allerdings noch immer vier Punkte Abstand. Dabei durfte bei den Bayern am Sonntagabend jeder zweite Feldspieler einmal ran. Es trafen: Serge Gnabry (13.), Eric Maxim Choupo-Moting (33.), Leroy Sané (53.), Sadio Mané (55.) und Marcel Sabitzer (80. Minute). Auf jede Nachspielzeit wurde angesichts des klaren Ergebnisses verzichten.



Für die Freiburger bleibt es dabei: In der Münchner Arena haben sie noch nie gewonnen.

Union gewinnt auch gegen Dortmund



Am zehnten Bundesliga-Spieltag hat Union Berlin seine überraschende Siegesserie fortgesetzt und auch Borussia Dortmund alt aussehen lassen mit einem 2:0 am Sonntagabend. Ein Doppelschlag von Janik Haberer in der 8. und 21. Minute machte früh die Richtung klar, Dortmund hatte keine Ideen.



Köln gewinnt gegen Augsburg



Im ersten Sonntagsspiel des zehnten Bundesliga-Spieltags hat der 1. FC Köln 3:2 gegen den FC Augsburg gewonnen.

Die Hausherren waren von Beginn an das klar bessere Team. Allerdings waren sie den gesamten ersten Durchgang über glücklos. Auf der anderen Seite landete der einzige Torschuss der Gäste direkt im Tor. Die Führung durch Florian Niederlechner in der 14. Minute kam aus dem Nichts. Nach dem Seitenwechsel machten es die Kölner dann aber besser. Durch Treffer von Steffen Tigges (47. Minute) und Denis Huseinbašić (61.) konnten sie die Partie schnell drehen. Dadurch war das Spiel aber noch nicht entschieden, da sich die Gäste in der 68. Minute durch einen Treffer von Daniel Caligiuri zurückmeldeten. Die Begegnung war im Anschluss deutlich ausgeglichener. In der 79. Minute hätte Elvis Rexhbeçaj die Gäste fast mit einem schönen Volley wieder in Führung gebracht. Auf der anderen Seite traf dann aber Tigges nur zwei Minuten später erneut für die Kölner. Noch einmal konnten die Augsburger nicht antworten.



Leipzig gewinnt gegen Hertha



Am 10. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat sich RB Leipzig mit einem 3:2 zurückgemeldet - in der Tabellenmitte.

Schon vor dem Halbzeitpfiff schien nach Treffern von Emil Forsberg (25.), Abdou Diallo (30.) und Willi Orban (45. Minute) alles klar - doch dann kam es anders. Herthas Dodi Lukébakio verwandelte zu Beginn des zweiten Durchgangs einen umstrittenen Handelfmeter (62.) und erwischte damit die Leipziger kalt, die schon voll auf Verwaltungsmodus umgeschaltet hatten. Die alte Dame stattdessen wirkte ruckartig stark verjüngt, Stevan Jovetić legte für die Berliner nur zwei Minuten später nach (64. Minute) - alles war wieder komplett offen, und die Partie ein echtes Top-Spiel, mich mehreren Lattentreffern und anderen Hochkarätern auf beiden Seiten. Ein in der 83. Minute durch Leipzigs Christopher Nkunku wie aus dem Nichts erzielter Treffer wurde nach Videobeweis wegen hauchdünner Abseitsposition nicht gegeben, was dann offenbar auch nicht notwendig war.

