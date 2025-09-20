2. Bundesliga: Schalke reifer in Magdeburg – Elversberg stürmt an die Spitze

Laut fussballdaten.de gewann Schalke mit einem Doppelpack von Kenan Karaman 2:0 in Magdeburg. Braunschweig ging daheim 1:4 gegen Elversberg unter, Hertha verlor 0:2 gegen effiziente Paderborner.

Schalke 04 setzte in Magdeburg früh Akzente: Karaman traf in Minute 10 und 56 und legte damit den Grundstein für drei Auswärtspunkte. Elversberg überzeugte auswärts in Braunschweig mit einem 4:1 und schob sich damit im engen Spitzenfeld weiter nach vorn. Hertha BSC blieb offensiv blass und unterlag Paderborn im Olympiastadion 0:2.

Bereits am Freitag hatte Kaiserslautern mit einem 4:1 gegen Münster die Partie früh entschieden, während Fürth in Bielefeld mit 3:1 siegte. Das Samstagabendspiel Nürnberg – Bochum (Anstoß 20:30 Uhr) sowie alle Sonntagspartien sind wegen Redaktionsschluss nicht berücksichtigt.

Die Ergebnisse bis 19:00 Uhr (vollständig):

• 1. FC Magdeburg – FC Schalke 04 0:2

• Eintracht Braunschweig – SV Elversberg 1:4

• Hertha BSC – SC Paderborn 07 0:2

• 1. FC Kaiserslautern – SC Preußen Münster 4:1 (Fr.)

• Arminia Bielefeld – SpVgg Greuther Fürth 1:3 (Fr.)

Quelle: ExtremNews



