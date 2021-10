EuroLeague: Berlin schlägt Fenerbahce

ALBA furioso und endlich der erste deutsche Sieg in der EuroLeague. Berlin gewinnt dank "einer phänomenalen 2. Halbzeit" mit 84:70 gegen Fenerbahce Istanbul. "Der Wille der Mannschaft war unfassbar", lobte ALBA-Trainer Israel Gonzalez. "Es war geil", Louis Olinde war stehend k.o., grinste aber übers gesamte Gesicht: "Heute haben wir gezeigt, was in uns steckt." Komplett anderes Stimmungsbild beim FC Bayern München, der trotz Halbzeitführung unnötig in Kazan verliert. Im 3. Spiel, die 3. Niederlage.

Trainer Andrea Trinchieri schimpfte nach dem 70:73: "Ich muss erstmals Bedenken hinsichtlich der Mentalität meines Teams feststellen. Ich muss schnell was tun. Denn wer nicht bereit ist, zu kämpfen, der trägt das falsche Trikot." Vor dem Spiel des FCB bei Zenit St. Petersburg (am Donnerstag, ab 18.45 Uhr live bei MagentaSport) wird es wohl einige harte Analysen bei den Münchnern geben.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen der EuroLeage-Partien mit deutscher Beteiligung. Weiter geht´s am Donnerstag: Der FC Bayern spielt ab 18.45 Uhr in S. Petersburg, ALBA empfängt ab 19.45 Uhr Baskonia. Die ganze Woche Basketball: MagentaSport zeigt alle Spiele der BBL und der EuroLeague live. ALBA Berlin - Fenerbahce Istanbul 84:70 - "Es war geil" ALBA-Trainer Israel Gonzalez: "Der Wille der Mannschaft war unfassbar. Gegen Fenerbahce, das ist ein großes Team, zu gewinnen, dafür braucht man Willen." Gonzalez bilanziert: "Wir haben die gute Defense gehalten, wenn wir gefordert wurden. Wir haben an uns selbst geglaubt. Die Aggressivität in der 2. Halbzeit war viel besser." Louis Olinde: "Es war geil. Das hat Riesenspaß gemacht heute." Ab wann dachte Olinde daran - es könnte was werden mit dem ersten Sieg: "Wenn man merkt im 3. Viertel und 4. Viertel, dass immer was geht. Man trifft die Würfe vorne, dann merkt man Schritt für Schritt, dass ein Sieg realistisch wird. Heute haben wir gezeigt, was in uns steckt." Oscar de Silva: "Heute haben wir als Team gut gespielt. Alle Spieler, auch die von der Bank kamen." Für da Silva war´s der 2. EuroLeague-Auftritt, den er diesmal mit 22 Punkten abschloss: "Das ist großartig. Die Liga macht wirklich Spaß." Maodo Lo, mit 20 Punkten zweitbester Werfer, dazu Dreh und Angelpunkt erklärte Berlins Sieg so: "Wir sind viel mehr Aggressivität aus der Halbzeit gekommen, haben in der Offensive mehr Selbstvertrauen gewonnen." MagentaSport-Experte Pascal Roller: "Das war eine phänomenale 2. Halbzeit der Berliner." UNICS Kasan - FC Bayern München 73:70 - "Bedenken hinsichtlich der Mentalität" Ärgerliche Niederlage für den FC Bayern, der zur Pause mit 37:26 führte. Dann gab Kazan buchstäblich Gas. Trainer Andrea Trinchieri war nach dem leichthin verschenkten Sieg angefressen: "Ich muss erstmals Bedenken hinsichtlich der Mentalität meines Teams feststellen. Ich muss schnell was tun. Denn wer nicht bereit ist, zu kämpfen, der trägt das falsche Trikot." Ziel der Kritik ist offenbar auch Othello Hunter, der den Münchner Erwartungen erneut nicht entsprach - nur 4 Punkte. Basketball LIVE bei MagentaSport EuroLeague Mittwoch, 13.10.2021 Ab 18.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - Zalgiris Kaunas Ab 20.30 Uhr: Real Madrid - AS Monaco Ab 20.45 Uhr: FC Barcelona - Olympiakos Piräus Donnerstag, 14.10.2021 Ab 18.45 Uhr: Zenit St. Petersburg - FC BAYERN MÜNCHEN Ab 19.30 Uhr: Fenerbahce - Kasan Ab 19.45 Uhr: ALBA BERLIN - Baskonia, Villeurbanne - Maccabi Tel Aviv Freitag, 15.10.2021 Ab 18.45 Uhr: AS Monaco - FC Barcelona, ZSKA Moskau - Roter Stern Belgrad Ab 19.45 Uhr: Olympiakos Piräus - Zalgiris Kaunas Ab 20.15 Uhr: Mailand - Anadolu Efes Ab 20.45 Uhr: Real Madrid - Panathinaikos easyCredit BBL Ab 20.15 Uhr: Telekom Baskets Bonn - FRAPORT Skyliners Quelle: MagentaSport (ots)