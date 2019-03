Ryoyu Kobayashi gewinnt Qualifikation in Vikersund

Als Markus Eisenbichler (197,5/221,0 m) in der Qualifikation zum Skifliegen in Vikersund hinter Japans Überflieger Ryoyu Kobayashi (213,6/232,0) und dem Österreicher Stefan Kraft (210,7/230,0) auf Platz drei flog, war der nach seinem Sturz in Oslo immer noch angeschlagene Stephan Leyhe (Foto) noch auf der Heimfahrt. „Ich habe noch zwei Stunden vor mir“, mailte er von unterwegs und konnte sich seine Kollegen allenfalls später in der EUROSPORT-Wiederholung anschauen.

Dafür überraschte der junge Constantin Schmid (212,5 m 187,3 Pkt.) auf Platz neun und empfahl sich für den Teamwettbewerb am Samstag. Richard Freitag (16./207,0 m 177,6 Pkt.), Olympiasieger Andreas Wellinger (22./201,0 m 170,1 Pkt. ), Karl Geiger (27./198,0 m 165,2 Pkt.) und auch Pius Paschke (36./193,5 m 155,8 Pkt.) überstanden die Quali ebenfalls, die der Russe Dimitry Vassiliev, am Ende mit 224 m Sechster, mit Startnummer 31 bis zur Nummer 60, Stefan Kraft, in der Leaderbox verfolgen durfte. In der RAW AIR- Gesamtwertung rückte Kobayashi bis auf 6,6 Punkte an den Führenden Stefan Kraft heran. Auch Robert Johansson (8./212,0) ist mit 38,2 Punkten noch nicht ganz aus dem Rennen.

Eisenbichler hat dagegen auf Platz fünf schon 122 Punkte Rückstand und visiert eher den Skiflug-Weltcup an, der dann erst am Saisonende eine Woche später in Planica endgültig entschieden wird. Ergebnisliste Qualifikation Vikersund 15.03.2019.pdf

Gesamtwertung Raw Air 15.03.2019.pdf Quelle: Dieter Schütz - SC Willingen

