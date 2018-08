Borussia Mönchengladbach: Kramer fordert Siegermentalität

Christoph Kramer hat seine Mitspieler bei Borussia Mönchengladbach mit Blick auf die neue Saison in die Pflicht genommen. "Man muss einfach Siegermentalität haben und mit einem klaren Kopf umsetzen, was der Trainer vorgibt. Wenn man das tut, ist das eine Voraussetzung für den Erfolg. Und wenn wir das neue System so umsetzen, wie der Trainer es plant, werden wir auch wieder den nötigen Erfolg haben, da bin ich mir sicher.

Man sollte nicht erwarten, dass wir jetzt ein Pressing spielen wie Chile in besten Zeiten. Aber bis jetzt sieht es gut aus, dass die Analyse der vergangenen Saison Früchte trägt", sagte Kramer im Interview mit der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Ein Mentalitätsproblem, das den Borussen nach der vergangenen Saison mit Platz neun und dem zum zweiten Mal in Folge verpassten Ziel Europa vorgeworfen wurde, sieht Kramer nicht. "Wenn das Licht im Stadion angeht, kann ich mich auf unser Team verlassen, darauf, dass alle wollen. Fehlende Leidenschaft? Fehlender Siegeswillen? Das gibt es nicht. Wenn ich vor einem Spiel in die Kabine schaue, sehe ich nur Leute, die gewinnen wollen", sagte der Weltmeister von 2014. Quelle: Rheinische Post (ots)