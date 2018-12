Nicolai Müller wechselt auf Leihbasis zu Hannover 96

Nicolai Müller wird in der anstehenden Rückrunde der Fußball-Bundesliga für Hannover 96 auflaufen. Der 31-jährige Flügelspieler wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende an die Leine. Bei der Eintracht kam Müller, der im Sommer vom Hamburger SV nach Frankfurt gewechselt war, in der laufenden Saison in zwölf Pflichtspielen (zwei Tore in der Bundesliga) zum Einsatz.

"Nicolai möchte natürlich mehr spielen als das in letzter Zeit bei uns der Fall war. Von daher passt eine halbjährige Leihe ideal. Er hat die Chance sich in Hannover zu beweisen und Spielpraxis zu sammeln. Es ist wichtig für ihn, dass er mehr spielt - wir sind von seinem Potential überzeugt", sagt Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic. Quelle: Eintracht Frankfurt Fußball AG

