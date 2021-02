1. Bundesliga: Leverkusen unentschieden gegen Mainz

Zum 21. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat Bayer 04 Leverkusen gegen Mainz 05 mit einem 2:2 nur ein Unentschieden geholt.

Zwar konnte Leverkusen durch Lucas Alario in der 14. Minute vorlegen, aber danach machte der Tabellenvorletzte richtig Probleme. Erst in der 85. Minute gelang der nächste Treffer durch Leverkusens Patrik Schick, und die Mainzer konnten vier Minuten später durch Robert Glatzel anschließen und in der Nachspielzeit durch Kevin Stöger sogar ausgleichen. Leverkusen verpasst mit dem weggegebenen Sieg den Sprung auf Platz drei der Tabelle und muss sich eine Position dahinter einreihen.



Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Borussia Dortmund - 1899 Hoffenheim 2:2, SV Werder Bremen - SC Freiburg 0:0 und VfB Stuttgart - Hertha BSC 1:1.

Quelle: dts Nachrichtenagentur