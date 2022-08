Mainz im DFB-Pokal weiter

In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals hat sich der 1. FSV Mainz 05 mit einem 3:0 gegen den FC Erzgebirge Aue durchgesetzt.

Dominik Kohr (41.), Delano Burgzorg (70.) und Marcus Ingvartsen (79. Minute) erzielten die Mainzer Treffer.



DFB-Pokal: Freiburg und Hoffenheim erst nach Verlängerung weiter

In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals sind die Bundesligisten 1899 Hoffenheim und der SC Freiburg erst in der Verlängerung weitergekommen. In der Partie Freiburg-Kaiserslautern erzielte Ritsu Dōan in der 111. Minute den Entscheidungstreffer zum 2:1, nachdem die Breisgauer in der regulären Spielzeit erst in der 82. Minute nach Treffer von Roland Sallai überhaupt noch die Verlängerung erreicht hatten. Vorher hatte Lautern nach einem Tor von Marlon Ritter (33. Minute) lange in Führung gelegen. Hoffenheim konnte nach einer torlosen regulären Spielzeit gegen den Regionalligisten SV Rödinghausen in der Verlängerung dann zweimal zum 2:0-Endstand treffen, Ozan Kabak (115.) und Grischa Prömel (118. Minute) erzielten die Tore.

Gladbach, Augsburg, Hannover und Bielefeld im DFB-Pokal weiter

Im DFB-Pokal sind Borussia Mönchengladbach, der FC Augsburg, Hannover 96 und Arminia Bielefeld sicher weitergekommen. In der ersten Hauptrunde gewann Gladbach gegen den Oberligisten SV Oberachern mit 9:1, Augsburg gegen den Regionalligisten Blau-Weiß Lohne 4:0, Hannover gegen Oberligisten Schott Mainz 3:0 und die Arminia gegen FV Engers 07, ebenfalls in der Oberliga unterwegs, mit 7:1. In den parallel ausgetragenen Partien wurden dagegen der SC Freiburg vom neuerdings wieder in der 2. Liga spielenden 1. FC Kaiserslautern mit einem 1:1 nach 90 Minuten in die Verlängerung gezwungen, das gleiche passierte 1899 Hoffenheim, das gegen den Regionalligisten SV Rödinghausen in der regulären Spielzeit nicht über ein 0:0 hinauskam.

Schalke und Sandhausen im DFB-Pokal weiter

Mit Schalke und Sandhausen haben sich zwei Favoriten im DFB-Pokal durchgesetzt. Schalke gewann beim in der Regionalliga Nord spielenden Bremer SV mit 5:0, Sandhausen setzte sich beim ebenfalls viertklassigen BSV Rehden 4:0 durch.

Braunschweig und Waldhof Mannheim im DFB-Pokal weiter

In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals haben sich Eintracht Braunschweig und Waldhof Mannheim überraschend gegen höherklassige Mannschaften durchgesetzt - beide jeweils im Elfmeterschießen. Die Partie Hertha BSC gegen Eintracht Braunschweig stand nach 90 Minuten 2:2, nach Verlängerung 4:4, im Elfmeterschießen triumphierte der niedersächsische Aufsteiger in die 2. Liga gegen die Berliner Bundesligisten mit 6:5. Das Spiel SV Waldhof gegen Kiel stand nach 90 wie nach 120 Minuten 0:0, die Mannheimer, sonst in der 3. Liga unterwegs gewannen das Elfmeterschießen gegen den Zweitligisten mit 5:3.

Jena scheidet gegen Wolfsburg in letzter Minute aus



In der ersten DFB-Pokal-Runde hat Regionalligist Carl Zeiss Jena vor heimischer Kulisse gegen Bundesligist VfL Wolfsburg mit 0:1 verloren und die Überraschung verpasst.

Der Erstligist suchte von Beginn an den Weg nach vorne. In der achten Minute prüfte Wind das erste Mal Kunz, der aber parierte. Die Thüringer versteckten sich keineswegs, in der 39. Minute hatte Krauß aus wenigen Metern die beste Chance, Casteels hatte aber keine Mühe. Zur Pause war der VfL in Niko Kovacs erstem Pflichtspiel zwar spielbestimmend, jedoch ohne echte Durchschlagskraft. Die folgte dann im zweiten Durchgang vermehrt: In der 48. Minute zog Wind nach Baku-Flanke aus acht Metern ab und ließ die Latte erzittern. Auf der Gegenseite machte Bornauw eine Hereingabe von Schau gefährlich, das Leder rauschte am rechten Pfosten vorbei. In der 63. Minute hatte Krauß die große Chance, brauchte aber beim Abschluss zu lange und Casteels hielt sicher. Die Wölfe verpassten wiederum in der 66. Minute den Treffer: Brekalos Flanke fand Kaminski und dessen Kopfball wehrte Kunz stark ab. Doch es gab noch das Happy End für die Niedersachsen: In der 92. Minute erwischte Lange bei einem VfL-Freistoß die Kugel unglücklich mit dem Kopf und bugsierte sie über die eigene Linie. Kurz darauf war Schluss. Wolfsburg löst die Pflichtaufgabe in Runde eins effizient, Jena darf sich trotz starkem Kampf ärgern.



In den Parallelspielen warfen die Stuttgarter Kickers die SpVgg Greuther Fürth mit 2:0 aus dem Wettbewerb und Oberhausen ging gegen Düsseldorf mit 1:4 unter.Quelle: dts Nachrichtenagentur