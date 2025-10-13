Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
VfL Bochum bindet Stürmer Philipp Hofmann bis 2028

Freigeschaltet am 13.10.2025 um 16:17 durch Sanjo Babić
Philipp Hofmann (2018), Archivbild
Philipp Hofmann (2018), Archivbild

Foto: Silesia711
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Der VfL Bochum hat den Vertrag mit Mittelstürmer Philipp Hofmann bis 2028 verlängert, meldet die dts Nachrichtenagentur. Der Klub bestätigte die Einigung am Nachmittag; erste Berichte gab es auch im Fachblatt Kicker. Trainerteam und Sportleitung betonen die Bedeutung als Wandspieler und Führungskraft.

Bochum setzt damit ein Zeichen der Kontinuität im Offensivzentrum. Hofmann gilt als verlässlicher Abnehmer für Flanken und als wichtiger Pressingauslöser. Der Profi hatte in den vergangenen Spielzeiten wesentliche Tore in engen Partien beigesteuert.

Sportlich soll die Personalie Stabilität bringen, während im Kader punktuell nachjustiert wird. Der Verein verweist auf die gute Verzahnung von Nachwuchs, erfahrenen Kräften und gezielten Verstärkungen. Über Vertragsmodalitäten machten die Parteien keine Angaben.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


