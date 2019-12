2. Bundesliga: Stuttgart gewinnt gegen Nürnberg

Am 16. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart gegen den 1. FC Nürnberg mit 3:1 gewonnen.

Das erste Tor der Partie fiel in der 10. Spielminute: Der Nürnberger Michael Frey traf aus etwa 12 Metern nach einer Vorlage von Johannes Geis. In der 58. Minute verwandelte der eingewechselte Silas Wamangituka einen Elfmeter und erzielte damit den Ausgleich. Keine zwei Minuten später brachte Mario Gomez die Gastgeber nach einer Vorlage von Gonzalo Castro in Führung. Nach einem Doppelpassspiel mit Gomez in der 72. Minute baute Philipp Förster die Führung weiter aus.



Nach dem Spiel ist Stuttgart mit 29 Punkten auf Rang drei der Tabelle. Nürnberg steht nach der Partie mit 15 Punkten auf dem 16. Tabellenplatz.





Quelle: dts Nachrichtenagentur